Il Paradiso delle signore trama 13 ottobre: Luciano prende un’importante decisione

Nella puntata di martedì 13 ottobre del Paradiso delle signore assisteremo ai preparativi per la festa di fidanzamento tra Cosimo e Gabriella. I due ragazzi saranno molto agitati per il lieto evento, ma la cosa che preoccuperà di più la Rossi sarà l’arrivo in città dei suoi genitori.

Anche Marta e Vittorio torneranno dal loro viaggio di nozze. Luciano, invece, si troverà a prendere un’importantissima decisione che riguarda il futuro suo, di Clelia e di tutta la sua famiglia.

Trama 13 ottobre: tensione in casa Cattaneo

La trama della puntata del 13 ottobre del Paradiso delle signore è molto movimentata. Tra gli argomenti di maggiore interesse ci sarà sicuramente quello relativo ai preparativi per la festa di fidanzamento tra Cosimo e Gabriella. La ragazza resterà in attesa dell’arrivo dei suoi genitori. Adelaide, dal canto suo, sarà molto preoccupata per le lezioni al circolo. la contessa teme di non riuscire ad accaparrarsi nuovamente il titolo a causa di tutto quello che è accaduto nell’ultimo periodo.

A metterle ulteriormente i bastoni tra le ruote ci sarà la sua rivale, la quale mostrerà di essere molto determinata a guadagnarsi il titolo di presidentessa. Marta e Vittorio torneranno dal viaggio a New York e la signora Conti non potrà fare a meno di mostrare tutto il suo entusiasmo. In casa Cattaneo, invece, si respira un clima parecchio teso punto da un lato ci sarà Silvia, la quale proverà a salvare in corner il matrimonio con Luciano. Dall’altro lato, però, ci sarà il ragioniere, il quale dirà di aver preso un’importante decisione.

L’arrivo dei genitori di Gabriella al Paradiso delle signore

Nonostante le esortazioni del figlio Federico a ricucire il rapporto con Silvia, Luciano sceglierà di abbandonare il tetto coniugale. Il ragioniere comunicherà alla sua famiglia alla decisione di andare via di casa per poter coronare il suo sogno d’amore con Clelia. La decisione, naturalmente, lascerà spiazzati tutti i membri della famiglia.

Al Paradiso delle signore, nella puntata del 13 ottobre, assisteremo anche all’arrivo a Milano dei genitori di Gabriella. Quest’ultima provvederà ad accompagnare i nuovi arrivati alla pensione della quale alloggeranno. Proprio in tale occasione, però, l’attenzione dei due genitori verrà catturata da un ragazzo, il quale si troverà a passare al di fuori dell’ alloggio. il protagonista in questione sarà proprio Salvatore, sempre più devastato dalla decisione presa dalla stilista in merito al matrimonio con Cosimo.