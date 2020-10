Denis Dosio: ‘Tra me e Franceska Pepe poteva nascere qualcosa’

L’influencer ha svelato che nutriva un interesse particolare per la modella nella Casa del Grande Fratello Vip. Ecco le sue ultime dichiarazioni.

GF Vip: Denis Dosio parla dell’esperienza nel reality

L’avventura di Denis Dosio nella Casa del Grande Fratello Vip si è conclusa prima del previsto. Il ragazzo si era integrato benissimo nel gruppo raccogliendo solamente complimenti e bellissime parole dagli altri concorrenti. Stava anche iniziando a raccontare un po’ di sè e a farsi conoscere meglio dal pubblico a casa, ma nella notte gli è sfuggita una parola di troppo.

La scorsa settimana, infatti, Denis è stato squalificato per aver detto una bestemmia. Il ragazzo si è scusato in lacrime dicendo che quel linguaggio non fa parte di lui, ma che è abituato a sentirlo al suo paese. Non si era reso conto che fosse una cosa così grave, ma ha accettato la decisione del Grande Fratello Vip. Per lui, comunque, è stata un’esperienza bellissima e adesso vuole dedicarsi alla tv e alla strada della recitazione.

Denis e Franceska: nuova coppia?

Quando Denis ha lasciato la Casa molti dei concorrenti sono scoppiati a piangere, compresa la Contessa De Blank che ha chiesto ad Alfonso Signorini di perdonarlo. Nei giorni seguenti molti di loro hanno continuato a parlare di lui e anche Franceska Pepe ha dimostrato una certa tristezza e un interesse particolare per Denis. La modella ha ammesso che le piaceva molto.

Recentemente Denis ha rilasciato un’intervista a Super Guida Tv e in quell’occasione gli è stata posta, ovviamente, la domanda: ma Franceska Pepe è il suo tipo di ragazza? A sorpresa lui ha risposto di sì. All’inizio non la vedeva per niente bene a causa dei litigi che innescava nella Casa soprattutto con Tommaso Zorzi. Poi però Denis ha visto un cambiamento in lei e si è avvicinato molto.

Esteticamente la trova una bellissima ragazza, il suo tipo, poi ha aggiunto: “Ammetto che mi stavo avvicinando a lei e che stavo prendendo in considerazione che potesse nascere qualcosa, anche a livello di amicizia, ma mi sarebbe piaciuto conoscerla di più“. Lui ha parlato di amicizia, ma chissà, adesso che entrambi sono fuori dalla Casa potrebbe succedere altro, voi che cosa ne pensate? Vi piacerebbe come coppia?