Oroscopo 10 ottobre 2020: discussioni in amore per Gemelli, resa dei conti per Pesci

L’Oroscopo del 10 ottobre esorta i Gemelli a mantenere la calma in amore. I nati sotto il segno dei Pesci, invece, potranno raccogliere i frutti del loro impegno

Oroscopo 10 ottobre da Ariete a Vergine

Ariete. Momento importante per confrontarsi con gli altri. Se avete delle questioni in sospeso, approfittate di questi giorni per chiarirle. Cercate di affrontare in modo pacifico le divergenze, altrimenti c’è il rischio di peggiorare ulteriormente la situazione. Nel lavoro meglio mantenere un basso profilo.

Toro. Oggi sarà una giornata fatta di attese e di poca azione. In amore stanno per arrivare delle conferme. In campo lavorativo, invece, dovete essere pazienti ancora per un po’. Ci sono delle questioni in sospeso che non vi stanno trasmettendo serenità. Ad ogni modo, meglio lasciare tempo al tempo.

Gemelli. Attenzione a qualche piccola discussione in amore. In questi giorni sarete un po’ nervosi e questo potrebbe causare qualche diverbio. Se qualcosa non vi sta bene cercate di comunicarlo in modo tranquillo. Nel lavoro, invece, cominciano a smuoversi delle cose, siate ottimisti.

Cancro. L’Oroscopo del 10 ottobre vi esorta a fare un’analisi introspettiva. Oggi potrebbero emergere delle questioni in sospeso, le quali potrebbero portare anche a dei diverbi molto accesi. Approfittate di questo transito per risolvere i problemi e non per crearne di nuovi.

Leone. Prima di prendere decisioni affrettate contate fino a 10. Questo non è il momento giusto per fare scelte azzardate o colpi di testa. Cercate di mantenere la calma, specie in campo lavorativo. In amore, invece, qualcuno potrebbe farvi perdere le staffe, tenete a bada la gelosia.

Vergine. Occhi aperti sul lavoro perché potrebbe presentarsi una bella occasione sul vostro cammino. In amore, invece, si prospettano giorni molto interessanti specie se siete single. Momento ricco di incontri e di nuove conoscenze, le quali potrebbero trasformarsi in qualcosa di serio in questo periodo.

Previsioni 10 ottobre da Bilancia a Pesci

Bilancia. I nati sotto questo segno attraverseranno una giornata parecchio tesa. Siete irritabili e suscettibili e questo potrebbe causare qualche discussione con le persone che vi circondano. Siete un po’ in lotta con voi stessi e all’esterno questo dualismo verrà percepito. Mantenete la calma specie nel lavoro.

Scorpione. Molti nodi verranno al pettine, basta solo avere un po’ di pazienza. Se siete in attesa di una risposta in campo lavorativo, essa arriverà molto presto. In campo affettivo, invece, le relazioni stabili sono favorite. Se siete single, invece, potrebbero nascere delle storie occasionali.

Sagittario. In questo periodo saranno premiati i conservatori e coloro i quali hanno lavorato sodo. In campo sentimentale potreste sentire il bisogno di mettere delle cose in chiaro, anche se questo non è il momento più adatto per avanzare pretese. Nel lavoro non siate impazienti.

Capricorno. Oggi sarete pervasi da un forte bisogno di libertà. L’Oroscopo del 10 ottobre vi esorta ad affrontare le questioni di petto. In amore bisogna mettere in chiaro alcuni punti. Quando vi sentite oppressi e privati delle vostre libertà cominciate a stare male e tentare la fuga. Momento interessante anche per fare progetti sul futuro.

Acquario. La giornata odierna sarà caratterizzata da una buona dose di esuberanza. Ad ogni modo, cercate di non trasformare questa caratteristica in un sentimento negativo come la rabbia. A lavoro siete un po’ insoddisfatti. Cercate di mantenere la calma e di valutare attentamente le prossime mosse.

Pesci. Se avete bisogno di aiuto non esitate a chiederlo, non è un segno di debolezza, ma di consapevolezza e maturità. In amore sono in arrivo buone notizie, ma non è ancora il momento di abbassare la guardia. In campo lavorativo, invece, è giunto il momento di raccogliere i frutti del vostro impegno.