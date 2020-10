GF Vip 5, Elisabetta Gregoraci rischierebbe la squalifica: ha dato del ‘ritardato’ a Pierpaolo Pretelli? (VIDEO)

Tensione tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli

Nella quinta edizione del Grande Fratello Vip due concorrenti in particolare hanno stretto un legame forte. Stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Quest’ultimi, però, dopo una piccola discussione un nata per una sciocchezza, i due gieffini si sono praticamente ignorati per qualche ora.

Successivamente l’opinionista di Barbara D’Urso ed l’ex Velino di Striscia la Notizia non ha resistito decidendo di avvicinarsi di nuovo alla conduttrice di Battiti Live. Durante il confronto, però, il giovane l’ha accusata di averlo offeso con un termine molto forte. Di che parola si tratta? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutti dettagli della faccenda accaduta nella casa di Cinecittà.

La Gregoraci ha dato del ritardato al Pretelli?

Dopo essere rimasti lontani per qualche ora, Pierluigi Pretelli si avvicinato nuovamente all’ex moglie di Flavio Briatore accusandolo di averlo offeso. A quel punto la soubrette calabrese è immediatamente difesa affermando di non ricordare nulla, ma sui vari social network tanti utenti si sono accorti dell’intera vicenda.

Il pubblico del Grande Fratello Vip 5 che segue la diretta su Mediaset Extra ma anche sul sito del reality show, ha sentito dare dalla conduttrice di Battiti Live del ‘ritardato’ al Pretelli. Ovviamente l’ex Velino di Striscia la Notizia ci è rimasto male visto la situazione che di è creata tra i due in queste settimane di permanenza all’interno della casa di Cinecittà. La clip in questione in pochissimo tempo è diventata virale. (Continua dopo il video)

La verità sarebbe un’altra: il pubblico ha frainteso le parole?

Dopo aver visionato il filmato in questione in tanti hanno addirittura chiesto che vengano presi dei provvedimenti seri nei confronti di Elisabetta Gregoraci. Il popolo del web pretende dagli autori del Grande Fratello Vip 5 di squalificare la soubrette calabrese.

A dire il vero, le cose sembra che siano andate in maniera differente da come appare. Sembra, infatti che l’ex moglie di Flavio Briatore abbia detto “lui ci arriva a scoppio ritardato”, il che sarebbe del tutto diverso dal significato che era stato dato in un primo momento. Di questa storia se ne parlerà nella prossima punta del reality show di Canale 5? Pensare ad una possibile squalifica a fire il vero sembra un po’ esagerato.