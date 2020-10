Alfonso Signorini prende in giro Adua Del Vesco sui social, caos sul web: “Post infimo e disgustoso” (VIDEO)

Alfonso Signorini ha pubblicato un post su Insatgram in cui è presente un video inerente Adua Del Vesco. Il contenuto in questione riguarda lo sfogo che la ragazza ha avuto ieri con i coinquilini del GF Vip. A generare maggiore sgomento, però, è il fatto che il conduttore pare abbia preso in giro il comportamento della concorrente.

Questo sbilanciamento da parte del presentatore, che naturalmente dovrebbe sempre mantenere una posizione neutrale, non è affatto piaciuto agli utenti di Instagram. Per questo in molti hanno commentato la vicenda in modo negativo. Vediamo cosa è successo.

Il video incriminato di Adua Del Vesco

Alcune ore fa, il conduttore del GF Vip, Alfonso Signorini, ha condiviso un video inerente Adua Del Vesco. Nello specifico, si tratta di un filmato, riproposto da molte pagine di gossip, in cui la ragazza si sfoga con i fan e cambia umore in modo eccessivamente repentino. Un secondo prima simula un quasi piano disperato e, pochissimi secondi dopo rinsavisce e si comporta come se non fosse mai accaduto nulla. Questo suo modi di agire è stato parecchio criticato in quanto reputato falso.

Numerosi utenti, infatti, hanno definito la concorrente bipolare e assolutamente incapace di essere sincera. Altri, invece, l’hanno accusata di recitare meglio nella casa più spiata d’Italia che nelle fiction a cui ha partecipato. Insomma, le polemiche sono state davvero moltissime, ma la cosa che più di tutte ha indispettito il popolo del web è stata la posizione presa dal conduttore. (Continua dopo il video)

Il web contro Alfonso Signorini

Alfonso Signorini, infatti, ha riproposto sul suo profilo Instagram questo video di Adua Del Vesco ed ha commentato dicendo: “Beh va beh, adoro”. Questa sua espressione, volta ad avallare le prese in giro delle varie pagine di gossip che hanno trattato la questione, è stata condannata dagli utenti del web. In molti hanno accusato il presentatore dicendogli di essere imparziale e poco professionale.

Altri, invece, ci sono andati giù in modo ancora più pesante e lo hanno accusato di aver lasciato un commento infimo e disgustoso. Per la maggior parte degli utenti, dunque, il giornalista avrebbe palesemente espresso la sua opinione sulla vicenda condannando il comportamento della ragazza. Per il momento, però, Alfonso non è intervenuto ulteriormente sulla vicenda per chiarire la questione, non ci resta che attendere per vedere se lo farà.