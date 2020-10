Carolyn Smith retroscena sul tumore: “Ho perdonato chi ne è stato felice…” (VIDEO)

View this post on Instagram

ero a Londra, 1 ora prima di andare al Royal Albert Hall per seguire i miei campioni e fare l’articolo delle gare più prestigiose del mio mondo di danza, ricevo la notizia che nessuno vuole sentire. “HAI UN TUMORE AL SENO”. Tino si è crollato subito, io …. ok va bene, intanto vado a lavorare poi ci parliamo.! Tino sconvolta dice…. come puoi essere calma cosi? Ho minacciato…. se avvisi i miei ballerine di questo notizia prima della loro gara, tu pagherai le conseguenze! Indossiamo un sorriso e fai finta di nulla! Fu cosi…. è stato difficile perché io sono sempre a fianco a tutti, ma ho trovato la scusa plausibile… devo scrivere l’articolo sull’evento… Non ho scritto una parola, era come se forse qualcuno mi ha fatto una puntura di anestetico per un elefante. La serata è stato lungo, per Tino è un eterno…. fino oggi. Cosa posso dire…. ho affrontato questo tumore come qualsiasi situazione brutto nella mia vita… di petto con positività e tanti bestemmie …. Fuck You Tumour. Si la prima volta, la seconda e la 3 volta! Il tumore ha scelto la persona più sbagliato. Ricordare sono Scorpione, Scozzese e Ballerina tosta! 5 anni passa l’interno tanti volte, 5 interventi, complicazione a go go…. perso 2 suoceri, mio padre. Perso tutto quello che ho lavorato su di me, coordinazione, equilibrio, motoria! Perso lavoro, amici e a volta la dignità. Ma io vado in avanti testa in alta anche se sono caduta per terra. Ho perdonato le persone che erano felice della mia malattia che speravo che perdeva mia lavoro….. poveretti, mi hanno sotto valutata alla grande. So la mia valore. Lo so cosa possa conquistare. Ma tutto questo va in secondo piano. Ho guadagnato più amici veri di quello che ho perso. Ho conosciuto persone che mi vogliano veramente bene. Riesco ad aiutare le persone che hanno veramente bisogno di un aiuto. Ho trovato un mondo nuovo bello in mezzo la tempesta. Affronto ogni giorno con positività e un sorriso accanto alla mia adorabile famiglia a 2 gambe e 4! 👉🏼Continua nel primo commento