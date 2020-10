Uomini e Donne spoiler puntata odierna: Gemma esce con Biagio, segnalazione su Lucrezia

Oggi, lunedì 12 ottobre, comincia una nuova settimana di messa in onda di Uomini e Donne e nella puntata odierna vedremo come starà andando la conoscenza tra Gemma e Biagio. Ricordiamo, però, che quest’ultimo sta conoscendo anche Maria, una donna molto più giovane della Galgani.

Lucrezia, invece, verrà messa nuovamente al centro dell’attenzione per una segnalazione sul suo conto. Al trono classico, invece, ci saranno degli scontri tra Davide e Selene e la ragazza deciderà di lasciare lo studio.

Spoiler puntata odierna: la conoscenza tra Gemma e Biagio

Nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne vedremo che Gemma racconterà di un’esterna fatta con Biagio. Il racconto lascerà spiazzati tutti i presenti, in quanto convinti che la dama fosse completamente presa da Paolo. La dama, però, dirà di essersi trovata molto bene con il nuovo cavaliere. Quest’ultimo, però, sta conoscendo anche Maria, donna di 54 anni. Il divario di età esistente tra le due dame, però, darà spunto agli opinionisti per attaccare l’uomo. In molti gli diranno di essere l’ennesimo protagonista che vuole corteggiare Gemma solo per visibilità.

Biagio risponderà a tono e, al temine del dibattito, dirà di voler ballare proprio con la dama bianca. In seguito, si passerà a parlare un po’ del trono classico. Selene si scaglierà contro Davide in quanto lo accuserà di essere incoerente. La ragazza dirà di non comprendere come sia possibile che a lui piaccia Beatrice quando ha sempre detto di preferire una donna con carattere.

Lucrezia nel caos a Uomini e Donne

Quest’ultima, dal canto suo, è rimasta alquanto inerme sia dinanzi le accuse della rivale, sia nel notare l’intesa che sembra essersi creato tra il tronista e Roberta Di Padua. Ad ogni modo, dopo aver discusso per un po’, Selene deciderà di andare via accusando Davide di non essere interessato a lei fisicamente. Nella puntata odierna di Uomini e Donne, inoltre, vedremo che si tornerà a parlare di Lucrezia.

In studio giungerà voce che la ragazza abbia detto che le corteggiatrici di Gianluca lo avrebbero definito “moscio”. Lei, in un primo momento, negherà, ma poi si troverà costretta ad ammettere tutto. Il tronista, però, deciderà di credere alle sue corteggiatrici e non a tale segnalazione. Infine, si parlerà di Cristina, una donna di 62 anni, che ha avuto ben 6 mariti. Lei è uscita con Daniel e i due sembrano essersi trovati molto bene, al punto da scambiarsi anche diversi baci.