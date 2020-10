Lorella Cuccarini attacca Alberto Matano: “Faceva l’amico, ma dietro le quinte…”

Lorella Cuccarini rompe il silenzio su Alberto Matano

Dopo aver commentato le dichiarazioni di Tommaso Zorzi all’interno del GF Vip 5, Lorella Cuccarini è tornata sul piccolo schermo. Infatti, la conduttrice romana è stata ospite a Verissimo.

La professionista dopo essere rimasta in silenzio per diversi mesi, ora ha deciso di dire il suo punto di vista all’addio a La vita in diretta. Inoltre, a tu per tu con Silvia Toffanin, la donna ha parlato anche dei sui suoi rapporti con l’ex collega Alberto Matano.

Riferendosi alla email indirizzata alla redazione del rotocalco pomeridiano di Rai Uno, la Cuccarini ha ammesso: “È stato detto che ho pugnalato un collega alle spalle, questo non è vero. Se c’è stata una pugnalata l’ha presa un’altra persona”. Poi Lorella, senza mai nominare il giornalista calabrese ha continuato così: “Tutto quello che avete letto, l’ho detto al diretto interessato guardandolo negli occhi. Non mi manca il coraggio di dire quello che penso”.

Lo sfogo della conduttrice a Verissimo

Intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, Lorella Cuccarini che, parlando sempre del suo addio a La vita in diretta ha anche detto: “È stato detto molto cercando di screditarmi, questo mi ha fatto male. Ci sarebbe stato bisogno di maggior delicatezza, ma oggi voglio mettere la parola fine a questa storia”. Ricordiamo che all’epoca la professionista è stata criticata aspramente per aver inviato la email, quindi in trasmissione ha ammesso di averlo fatto perché convinta che la situazione stesse cambiando.

Mentre chi pensava si comportasse da amico ha preso una direzione totalmente opposta. La conduttrice capitolina, inoltre, alla compagna di Pier Silvio Berlusconi ha rivelato che al di là di tutto condurre il rotocalco pomeridiano di Rai Uno con Alberto Matano, in un periodo davvero complicato per via della pandemia, per lei è stato un privilegio.

Lorella Cuccarini e l’appoggio della sua famiglia

Nel corso della lunga intervista a Verissimo, Lorella Cuccarini, oltre a parlare della sua carriera artistica, alla padrona di casa Silvia Toffanin ha fatto una confessato sulla sua famiglia. Infatti quest’ultima non l’ha mai lasciata da sola in quest’ultimo ultimo periodo a lui molto complicato. “Dopo l’ultima puntata del programma, sono tornata a casa con un senso di liberazione. La mia famiglia mi ha fatto una festa”, ha concluso l’ex conduttrice de La vita in diretta.