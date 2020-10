Manila Gorio choc: “Notte di fuoco con Pierpaolo Pretelli, nel contempo frequentavo l’ex di Floriana Secondi”

Nuovi particolari sulla storia tra Manila e Pierpaolo

Nelle ultime ore sono venuti fuori altri retroscena sul flirt che Pierpaolo Pretelli avrebbe avuto con Manila Gorio. Dopo che sul web sono magicamente apparsi degli scatti con Daniele Pompili, ex di Floriana Secondi, la conduttrice pugliese ha rivelato dei particolari davvero inediti. Intervistata dal portale Gossipetv, la professionista ha detto di aver frequentato Pierpaolo e con lui ha avuto delle notti di fuoco, ma nello stesso tempo ho avuto una frequentazione anche con Daniele.

“Io ho un concetto molto aperto dell’amore, delle relazioni. In passato mi sono definita poliamorosa quindi non ho avuto problemi a frequentare due uomini contemporaneamente”, ha riferito la presentatrice. Poi quest’ultima ha affermato che il gieffino sapeva della presenza di Pompili e quella sera giocavano a fare un po’ i gelosi. Si tratta di una festa risalente lo scorso gennaio e in quell’occasione si ono piaciuti.

La confessione della conduttrice pugliese

Intervistata da Gossipetv, Manila Gorio ha dichiarato anche che pure Daniele sapeva di Pierpaolo e non ha mai sopportato questa cosa. “Lui pensava che preferissi Pierpaolo a lui. In realtà non ho ancora preso una decisione su entrambi”, ha affermato la conduttrice pugliese. Da quel momento quest’ultima decise di incontrare l’ex Velino di Striscia la Notizia, al momento al Grande Fratello Vip 5.

“Vorrei un confronto definitivo con Pierpaolo. Ci siamo visti poco prima che lui entrasse nella Casa. Da quando è lì non mi ha mai nominata”, ha ribadito Manila. Giorni fa, però, sia a Live Non è la D’Urso che a Pomeriggio Cinque, il fratello di Pretelli ha dato della bugiarda alla Gorio.

Manila Gorio contro Alfonso Signorini

Nel corso dell’intervista, Manila Gorio ha fatto sapere di avere una grande stima e rispetto di Alfonso Signorini ma ha deciso di non far sapere a Pierpaolo che fuori c’è una persona che sostiene di avere avuto un flirt con lui. Per la conduttrice barese è un comportamento scorretto.

Ma il suo sfogo non è terminato qui, infatti ha detto anche che in un Paese dove si fa molta attenzione al coming out di Gabriel Garko non bisogna discriminare una persona transessuale che vuole raccontare la sua verità ed avere un confronto. “Mi dispiace che Signorini non mi abbia dato la possibilità di interfacciarmi con Pierpaolo. Per lui stanno parlando il fratello e altre persone che della nostra relazione sanno ben poco”, ha concluso la professionista.