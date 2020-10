Elisabetta Gregoraci guadagni: svelata la cifra dell’assegno di Briatore

Elisabetta Gregoraci è senza dubbio una delle concorrenti più chiacchierate di questo Grande Fratello Vip. La sua carriera inizia negli anni noventa e partendo da un picoclo paesino della Calbria, con gli anni è riuscita a confermarsi una modella, invitata, conduttrice e valletta di successo.

Nel 97 arriva il titolo di Miss Calabria e partecipa a Miss Italia. Il concorso di bellezza fa da trampolino di lancio e arriva a sfilare per Armani e Dolce e Gabbana, per approdare nello show business italiano.

All’inizio del 2000, Elisabetta Gregoraci debutta sul piccolo schermo recitando in diverse fiction, tra cui Un medico in famiglia e Il mammo, e apparendo sul grande schermo nei film Il Cielo in una stanza di Carlo Vanzina e C’era un cinese in coma di Carlo Verdone. Il suo unico obiettivo è la televisione è proprio in questo mondo vivrà il periodo di maggior splendore.

Il mantenimento di Flavio Briatore alla gieffina

Nel corso di queste settimane Elisabetta Gregoraci ha fatto molto parlare di se. Non solo per l’avvicinamento con Pierpaolo Petrelli in casa, ma anche per l’ipotetico assegno che Flavio Briatore le passa da quando sono separati. Come lui stesso ha dichiarato in un’intervista al Il fatto quotidiano, il noto imprenditore, proprio per assicurarle il meglio percepisce un ingente somma di danaro che le permette di fare una vita molto adagiata.

In tanti si sono chiesti a quanto ammonterebbe tale ‘stipendio’ ma nessuno dei due ha mai risposto. A togliere ogni dubbio ci ha pensato una persona rispondendo direttamente sotto al profilo ufficiale dell GFVip. La donna ha ammesso che avrebbe in comune con Elisabetta un’amica, ovvero la signora delle pulizie.

Elisabetta Gregoraci (semore secondo le voci) percepirebbe da Flavio Briatore circa 8000.00 euro al mese per Nathan Falco, al di fuori le spese extra. Inoltre, il noto imrpenditroe le avrebbe donato anche una casa a Monaco di circa 430 mt quadri.

Il cachet di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip

Secondo le indiscrezioni il cachet di Elisabetta Gregoraci al GF Vip sarebbe molto alto. Compensi importanti che si aggirano dai 10.000 ai 20.000 euro a settimana in base alla popolarità del personaggio, più 8.000 euro a puntata per le ospitate in studio. Se riuscisse ad arrivare fino alla fine della competizione, la conduttrice calabrese potrebbe vincere il montepremi di 100.000 euro, di cui metà in beneficenza. Inoltre,ricordiamo che oltre all’ipotetico mantenimento sopra indicato, la show girl è rimasta ancora in possesso delle quote di alcuni locali di Briatore, parliamo del Billionaire, il Twiga e altri ancora.