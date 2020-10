Oroscopo 11 ottobre 2020 classifica: Sagittario in prima posizione, tensioni per Acquario

La classifica dell’Oroscopo dell’11 ottobre vede i Sagittario in prima posizione. Scorpione in ripresa, mentre Pesci e Acquario devono mantenere i nervi saldi

Previsioni 11 ottobre prime sei posizioni

1 Sagittario. Giornata piena di emozioni per i nati sotto questo segno. A partire da oggi, in voi si è risvegliata una voglia di amare e di essere amati. Anche sul fronte lavoro ci saranno delle belle soddisfazioni. Coloro i quali hanno lavorato sodo in questi mesi, finalmente, potranno raccogliere i frutti.

2 Leone. L’Oroscopo dell’11 ottobre pone i Leone al secondo posto. La giornata si prospetta alquanto scoppiettante, sia dal punto di vista lavorativo sia sentimentale. Oggi potrebbero arrivare delle risposte interessanti che stavate aspettando da tempo. Un progetto lavorativo potrebbe concretizzarsi presto.

3 Vergine. I nati sotto questo segno stanno attraversando un periodo molto favorevole. In amore tutto procede alla grande se siete in coppia. Se, invece, siete single, potreste fare degli incontri interessanti. Sul fronte lavoro, invece, sono in arrivo delle novità molto favorevoli per voi.

4 Scorpione. Gli Scorpione continueranno a cavalcare l’onda del successo per quanto riguarda il lavoro, specie per coloro i quali svolgono attività autonome. In campo sentimentale c’è una grande sintonia con il partner, forse troppa. Non trascurate il vostro aspetto fisico.

5 Gemelli. In amore vi conviene mantenere la calma. Se avete appena cominciato una relazione e essa dovesse rivelarsi un po’ troppo turbolenta, pensateci a fondo prima di buttarvi a capofitto. Nel lavoro si stanno smuovendo delle situazioni, ma potrebbero esserci ancora delle difficoltà economiche.

6 Capricorno. Oggi siete pieni di voglia di fare, ma attenzione a non sovraccaricarvi di troppi impegni. I nati sotto questo segno potrebbero manifestare una certa difficoltà a relazionarsi con gli altri. Pertanto, se siete single, fareste bene ad aspettare prima di lanciarvi in una nuova relazione in questo periodo.

Oroscopo ultimi sei segni

7 Toro. In questi giorni potreste avere dei problemi in amore. Cercate di risolvere le questioni in sospeso. Per quanto riguarda il lavoro, invece, dovete essere un po’ più furbi. Non vi fidate di tutti, in quanto c’è qualcuno che non sta giocando in modo molto pulito nei vostri confronti.

8 Ariete. Oggi sarete molto condizionati dal giudizio delle altre persone. L’Oroscopo dell’11 ottobre vi esorta a prestare attenzione a possibili scontri con famiglia o partner. Siete un po’ troppo suscettibili, pertanto, è meglio evitare gli scontri. Se non vi lasciate condizionare troppo dalle emozioni, ma userete di più la ragione, potrete uscire indenni da questo transito.

9 Bilancia. La giornata odierna si prospetta alquanto movimentata. Oggi potreste avere scatti di ira e di irascibilità. Allo stesso tempo, però, è un momento molto interessante per fare chiarimenti. Sul lavoro fareste bene a mantenere la calma, meglio non esporsi troppo su questioni che non vi riguardano.

10 Pesci. La giornata sarà caratterizzata da un po’ di nervosismo, che potrebbe riversarsi soprattutto sul lavoro. Se siete stanchi, o siete alla ricerca di qualche novità, valutate bene le proposte che si presenteranno sul vostro cammino in questo periodo. In amore c’è un po’ di indecisione.

11 Cancro. Oggi potreste essere spinti a vedere tutto nero. Ricordatevi che questo è un transito di breve durata, pertanto, cercate di non dare troppo peso alle sensazioni che proverete in questo periodo. In amore potrebbero sorgere delle discussioni improvvise, forse è il caso di prendere una posizione.

12 Acquario. Domenica alquanto turbolenta per quanto riguarda i sentimenti. Se vi trovate a vivere una relazione già colma di conflitti e contraddizioni, oggi potrebbe spezzarsi qualcosa. Nel lavoro dovete mantenere la calma. Ci sono delle cose che continuano a non starvi bene.