DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni di sabato 17 ottobre: Sanem tradisce Can

Appuntamento del sabato di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua la programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la serie tv turca campione d’ascolti dell’estate della rete ammiraglia Mediaset. La soap opera con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir va in onda ogni week-end, ossia il sabato prima di Verissimo con Silvia Toffanin e il giorno successivo prima di Domenica Live di Barbara D’Urso.

Cosa accadrà la prossima settimana? Gli spoiler che arrivano direttamente dalla Turchia rivelano che Can dopo essere finito in prigione verrà scarcerato su ordine di Aylin. Mentre quest’ultima bacerà Emre e Leyla assisterà alla scena.

Aylin fa scarcerare Can: dietro c’è un piano con Enzo Fabbri

Le anticipazioni di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda sabato 17 ottobre 2020, svelano che Can verrà prelevato dal suo ufficio ed arrestato dalla polizia dopo aver aggredito fisicamente Enzo Fabbri. La situazione per l’affascinante fotografo sarà davvero molto grave. Successivamente, però, il legale di quest’ultimo si presenterà in prigione per dire al suo cliente che sarà scarcerato. Per quale motivo?

A quanto pare la perfida Aylin stavolta abbia fatto qualcosa di buono, ovvero ha convinto l’imprenditore italo-francese a ritirare la denuncia. Ma cosa c’è sotto? A dire il vero, l’ex di Emre e l’uomo sono come sempre in combutta. Fabbri ha stretto un accordo con la giovane Sanem. Lui le ha promesso di ritirare la denuncia verso la persona che ama e cedere le azioni dell’azienda pubblicitaria in cambio del suo profumo.

Aylin bacia Emre, Leyla sconvolta esce con Osman

Gli spoiler del prossimo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno, svelano anche che Enzo Fabbri non ha specificato a chi avrebbe ceduto le sue quote e dirà alla malvagia Aylin che sarà lei la beneficiaria. In questo maniera, diventerà socia della Fikri Hrika e potrà dall’interno mandare in bancarotta l’azienda dei Divit.

Appena rientra negli uffici dell’agenzia, la dark lady proverà ancora una volta a riconquistare il suo ex Emre e lo bacerà a tradimento. L’ingenua Leyla, che teneva d’occhio la situazione, assisterà al bacio tra i due e crederà che i due siano tornati insieme. Stufa di soffrire, telefonerà al suo caro amico Osman e accetterà di uscire con lui. Intanto, la discussione tra Nihat e Mevkibe non sembrerà sul punto di risolversi.