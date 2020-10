Andrea Zelletta dà della ‘cessa’ a Franceska Pepe: Tommaso Zorzi lo zittisce (VIDEO)

Andrea Zelletta offende Franceska Pepe

Venerdì sera su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5, un appuntamento che ha visto un drastico calo di ascolti. Nello specifico, almeno un milioni in meno rispetto a lunedì scorso. Nella serata, l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Zelletta ha offeso l’ex inquilina della casa di Cinecittà, Franceska Pepe.

Il ragazzo non ha digerito per nulla l’uscita della influencer, in merito all’amicizia speciale che è nata tra Elisabetta Gregoraci e l’ex velino di Striscia la Notizia, Pierpaolo Pretelli. In studio, la ragazza ha esclamato: “Non credo che Elisabetta si possa adattare allo stile di vita di Pierpaolo”. Tali dichiarazioni non sono piaciute all’ex tronista che ha immediatamente fatto notare come, secondo lui, la Pepe sia stata cattiva e indelicata con i due concorrenti. Infatti ha sbottato così: “È stata cattiva nei confronti di Elisabetta e di Pierpaolo. Ma come ti permetti? L’amore non ha stili di vita, cessa!”.

Tommaso Zorzi prende le difese della Pepe

Ma le prole di Andrea Zelletta non sono piaciute per nulla e Tommaso Zorzi, che inizialmente aveva avuto dei contrasti con Franceska Pepe. Infatti la sua reazione non si è fatta attendere prendendo le parti della ragazza difendendola da un’offesa senza senso: “Ma cessa cosa c’entra? Cessa è un’offesa estetica, cessa da me a Milano vuol dire essere brutta. Cosa c’entra?”.

Il resto del gruppo del Grande Fratello Vip 5 ha fatto notare all’ex tronista di Uomini e Donne che le sue parole non sono appropriate al contesto definendo quella della Pepe solo una battuta. Il gieffino però è stato fermo sulla sua decisione: “No, non è una battuta! E non può dire una roba del genere. Cessa può essere anche un’altra roba. Non vedere la parola, ma il succo del discorso e il succo non era giusto, era una roba fuori luogo. Era un commento di cattivo gusto”. (Continua dopo il video)

Zelletta attacca Franceska per il commento su Pierpaolo e la chiama ''CESSA'', Tommaso l'unico che la difende.#GFVip pic.twitter.com/sz6gw3UAeN — Juli 🍿 (@juliearockstar) October 9, 2020

Zorzi rimprovera Zelletta al GF Vip 5

Non sopportando il discorso di Andrea Zelletta, l’influencer Tommaso Zorzi ha sbottato bacchettando l’ex tronista di Uomini e Donne. Infatti il ragazzo lo ha attaccato con le sue stesse parole.

Eccole: “E allora ti dico la stessa cosa su FrancesKa. Non vedere la parola, vedi il succo del discorso. La sua era una battuta. Semplicemente voleva dire che secondo lei non staranno mai insieme. Io non l’ho visto come un attacco, è un commento, poi il gusto del commento può essere dubbio. Poi stiamo parlando di Franceska, lei è così, lei parla così”. La diretta interessata avrà apprezzato la difesa da parte di Zorzi?