Patrizia De Blanck è stata fidanzata con un prete: “Unico problema? La domenica spariva…”

Patrizia De Blanck e la storia con un prete

Prima di fare il suo ingresso nella casa di Cinecittà per il Grande Fratello Vip 5, Patrizia De Blanck era stata ospite in un programma di Barbara D’Urso. In quell’occasione la contessa aveva fatto una confessione clamorosa. ovvero di aver avuto una storia d’amore con un prete. A Pomeriggio Cinque, la padrona di casa stava affrontando l’argomento degli uomini di chiesa che abbandonavano il sacerdozio, dopo essersi innamorati di una donna.

Oltre alla nobile, nel salotto di Lady Cologno erano presenti anche due coppie: una eterosessuale e una omosessuale. In ognuna, uno dei componenti era un ex prete. Per la madre di Giada, trovandosi in quella situazione ha deciso di raccontare un retroscena. In collegamento dalla sua casa sita nella Capitale, la donna ha lasciato tutti senza parole.

Il racconto della contessa a Pomeriggio Cinque

In collegamento da Roma, dopo aver ascoltato le vicende che riguardavano gli ospiti di Pomeriggio Cinque, Patrizia De Blanck ha voluto raccontare a Barbara D’Urso e al pubblico di Canale 5 un retroscena. La concorrente del GF Vip 5 ha ammesso che in un primo momento non era a conoscenza che fosse un prete.

“Ci siamo conosciuti per caso in un bar. Prendevamo il caffè e poi abbiamo iniziato a frequentarci. C’era un solo problema: la domenica scompariva“, ha detto la contessa. E a causa di tale dubbio la nobile ha iniziato ad avere dei sospetti. Per tale ragione la donna ha deciso di seguirlo di nascosto, durante uno dei suoi momenti di latitanza e la sua scoperta è stata sorprendente.

La scoperta della contessa Patrizia De Blanck e la sua reazione

Ospite a Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso, Patrizia De Blanck ha confessato: ”L’ho visto entrare in chiesa ma non usciva più, così sono entrata e chi vedo sull’altare a dire la messa? Lui! Ma a me non me ne frega niente, se io vado a letto con un prete lo dico, non ho niente di cui vergognarmi! L’ho scoperto dopo, ma anche dopo ho continuato a vederlo“.

In poche parole, nonostante fosse venuta a conoscenza della verità, la nobile ha fatto finta di nulla. Infatti, nel salotto di Carmelita ha confessato che tutt’ora lei e l’uomo di chiesa sono in ottimi rapporti di amicizia.