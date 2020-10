Franceska Pepe, dopo la lite con un’autrice del GF Vip, sbotta su Instagram: “Devono chiarire il televoto” (FOTO)

Come tutti i telespettatori del GF Vip avranno avuto modo di vedere, nella puntata di ieri sera Franceska Pepe ha dichiarato di aver litigato con un’autrice. L’ex gieffina ha detto che la persona in questione si sia alterata un po’ troppo nei suoi confronti mancandole di rispetto.

Dopo aver raccontato questo aneddoto, che ha lasciato di stucco anche Alfonso Signorini, la modella ha proseguito il suo sfogo contro il reality show direttamente sul suo profilo Insatgram. Franceska ci è andata giù molto pesante ed ha fatto anche delle insinuazioni sulla questione del televoto.

Franceska Pepe contro il GF Vip

Dopo la lite con un’autrice del GF Vip, Franceska Pepe ha proseguito il suo sfogo sui social. La ragazza pare sia molto amata dagli utenti del web. Sul suo profilo Instagram, infatti, ha pubblicato diversi messaggi di sostegno ricevuti in questi giorni. Tra di essi c’è anche chi ha insinuato che il calo degli ascolti registrato nella puntata di ieri del programma sia dovuto proprio all’assenza della modella. Quest’ultima è sembrata essere d’accordo con tali affermazioni, ma non è tutto.

La ragazza ha fortemente criticato le scelte fatti dagli autori in merito agli argomenti da trattare in puntata. A suo avviso, continuare a parlare della questione tra Adua e Massimiliano renderebbe le puntate monotone e poco piacevoli da seguire. Secondo il suo punto di vista, infatti, il conduttore dovrebbe affrontare argomenti ben più importanti, come adesso mi sarà possibile relativa all’ultimo televoto.

La polemica sul televoto

Lunedì scorso è sorta una polemica contro il reality show in merito all’eliminazione di Franceska. Diverse persone hanno accusato il programma di aver truccato i risultati in modo da lasciare Adua all’interno del programma per continuare il suo teatrino con Morra. La questione è divampata sui social, pertanto, e molti si aspettavano che Alfonso avrebbe trattato l’argomento anche incontrata. Questo, però, non si è verificato.

Franceska Pepe, infatti, ha accusato il GF Vip di aver volutamente omesso la trattazione di tale argomento. Proprio per tale motivo, invece che continuare a raccontare le favole di alcuni concorrenti, sarebbe più opportuno chiarire la questione del televoto. L’ex gieffina ha detto che per correttezza, soprattutto nei confronti di coloro che hanno espresso i voti, bisognerebbe fare chiarezza sulla questione. A tale scopo, ha lanciato anche un hashtag.