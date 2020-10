Maria Teresa Ruta ha un crollo al GF Vip e racconta un tentato stupro subito, la regia censura (VIDEO)

In queste ore, Maria Teresa Ruta ha avuto un crollo nella casa del GF Vip. La concorrente è scoppiata in lacrime con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando ed ha raccontato di un tentato stupro subito quando era una ragazzina.

La donna si è lasciata andare ad uno sfogo molto intimo, accompagnato da un pianto disperato. Nel frattempo, la regia del reality show ha provveduto a censurare le immagini spostando le inquadrature in un’altra stanza. Vediamo cosa è emerso.

L’agghiacciante confessione di Maria Teresa Ruta

Tra i personaggi più emblematici di questa edizione del GF Vip c’è, sicuramente, Maria Teresa Ruta. Dopo la messa in onda della puntata di venerdì 9 ottobre, la shpwgirl è finita al televoto per la seconda volta. Questo le ha provocato uno stato di malessere in quanto è come se si sentisse poco accettata e apprezzata dai coinquilini. Questa condizione psicologica, accompagnata ad altri fattori di stress probabilmente, ha contribuito a far in modo che la donna rivelasse un segreto mai detto prima.

Nello specifico, la protagonista ha parlato di un tentato stupro subito quando aveva all’incirca una ventina di anni. La protagonista, tra le lacrime, ha spiegato di essere stata vittima di un’aggressione fisica, che l’ha turbata parecchio. Per fortuna, però, almeno secondo quanto si è riuscito a captare, pare che la donna sia riuscita a svincolarsi dalle grinfie dell’aggressore.

La censura del GF Vip

Ad ogni modo, quell’evento l’ha segnata moltissimo e le ha lasciato dentro una ferita indelebile. Prima di avere il suo primo vero rapporto fisico, infatti, la donna ha spiegato di aver aspettato quattro anni in quanto non riusci a relazionarsi con gli uomini. La persona che è stata in grado di farla sbloccare è stato il padre di Guenda. Maria Teresa Ruta ha raccontato ai due coinquilini del GF Vip di non aver mai parlato a nessuno di questa cosa.

La protagonista è scoppiata a piangere a singhiozzi, mentre Tommaso e Stefania hanno provato a rincuorarla. Nel frattempo, la produzione del Grande Fratello Vip ha provveduto immediatamente a spostare l’inquadratura in un’altra stanza per non mandare in onda dei contenuti così delicati. Molti utenti, però, sono riusciti ad immortalare quelle immagini e a condividerle su alcune pagine Instagram. I telespettatori, ovviamente, sono rimasti spiazzati da queste confessioni ed hanno cominciato a guardare la donna con un occhio diverso.