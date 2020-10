Massimiliano Morra su Adua Del Vesco: “L’ho corteggiata al limite dello stalking…”

Le tante bugie di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra

Da qualche settimana a questa parte si è parlato tantissimo di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, entrambi inquilini della casa del Grande Fratello Vip 5. In particolare, dopo varie bugie e confessioni in molti si sono concentrati sul loro misterioso passato. Infatti i due erano entrati nel reality show di Canale 5 come ex fidanzati, divisi da un odio e risentimento, ma qualche giorno fa di fronte a varie segnalazioni hanno raccontato che, a dire il vero, tra loro non c’è mai stata nessuna relazione sentimentale.

In poche parole, anche la storia d’amore tra i due gieffini era finta ed era stata costruita a tavolino come quella che la messinese ha avuto con Gabriel Garko. Il pubblico, però, crede che dietro ci sia qualcosa più grande che i due attori non vogliono portare alla luce. Così il conduttore Alfonso Signorini, in diretta, l’altro giorno ha cercato di fargli dire la verità.

Signorini mette alle strette i due gieffini

Anche gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 5 si sono posti dei quesiti sulle bugie raccontate da Adua e Massimiliano Morra. Per tale ragione Alfonso Signorini ha deciso di fare un piccolo confronto tra i due, per tirare loro fuori tutta la verità. Dopo averli messi in due stanze differenti, per i due gieffini è iniziato ha una vero e proprio interrogatorio nei loro confronti. “Quando è cominciata la vostra “favola” e quanto è durata?”, ha domandato il direttore del magazine Chi.

L’attrice messinese ha detto di non ricordare bene ma ha parlato di un periodo di circa un paio d’anni, che anche il professionista napoletano ha confermato. “Come mai che lui è gay e che prove hai?”, ha insistito il conduttore del reality. La Del Vesco, però, si è giustificata provando a tergiversare il discorso. “Lei conosce il mio passato, le ho parlato di alcune ragazze che frequentavo all’epoca,” ha asserito Morra.

Massimiliano Morra al limite dello stalking con Adua Del Vesco

A quel punto il conduttore Alfonso Signorini ha provato ad approfondire il discorso, dicendo: “Avete mai fatto sesso Massimiliano?”. Quindi Massimiliano Morra ha risposto così: “Non c’è stato sesso ma qualcosa di molto vicino”. Alla replica ha preso la parola l’opinionista Pupo chiedendo se avessero fatto dei preliminari. La Del Vesco ha contrattaccato dicendo che spesso Morra è stato troppo pressante verso di lei.

Pare, infatti, che l’attore partenopeo abbia oppresso la collega durante un certo periodo. “L’ho corteggiata in maniera eccessiva”, ha riferito quest’ultimo abbastanza imbarazzato. “Ecco i motivi per cui tra noi c’è stato un grave litigio”, ha chiarito la ragazza siciliana. In poche parole lui aveva perso la testa per lei, tanto da arrivare vicino allo stalking. “Ci è mancato poco“, ha concluso il gieffino.