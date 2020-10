Gerry Scotti: “Rudy Zerbi è morto”, Maria De Filippi guida un carro funebre (VIDEO)

Maria De Filippi guida un carro funebre a Tu sì que vales

Nella nuova puntata di Tu sì que vales in onda sabato 10 ottobre 2020, tra i vari talenti arrivati al centro dello studio c’era anche un collezionista di carri funebri d’epoca. Una passione davvero bizzarra che ha lasciato tutto il pubblico e soprattutto i giudici senza parole. Il diretto interessato è entrato nel telonato del centro Elios di Roma con un mezzo uno così da farlo vedere a tutto.

La più curiosa è stata la produttrice dello show, ovvero Maria De Filippi che si è messa alla guida del carro funebre facendo qualche metro con al fianco la sua cara amica Sabrina Ferilli. Mentre nella parte posteriore, al posto del defunto, Rudy Zerbi la cui ‘morte’, ovviamente finta, è stata annunciata con sofferenza dal collega Gerry Scotti. Una scenetta che ha divertito molto i telespettatori di Canale 5.

Gerry Scotti annuncia la finta morte di Rudy Zerbi

Nel nuovo appuntamento di Tu sì que vales il pubblico di Canale 5 ha assistito ad una gag surreale. In pratica, Maria De Filippi si è messa alla guida di un carro funebre con Rudy Zerbi nei ruolo del morto. Prima che la macchina mortuaria facesse la sua marcia, il giudice Gerry Scotti, che presto diventerà nonno, ha dato l’annuncio della dipartita del collega: “Amici telespettatori, dobbiamo darvi una notizia brutta che avremmo voluto darvi prima. E’ venuto a mancare un amico di tutti noi ovvero Rudy Zerbi”.

Successivamente è entrato il mezzo nello studio e Queen Mary, uscendo, ha annunciato alla regia un pezzo allegro con cui chiudere il siparietto. A quel punto il professionista pavese ha fatto questa battuta: “Rudy, nessuno di noi t’ha voluto bene. E’ un peccato vederti così”. (Continua dopo il video)

Rudy Zerbi contro i suoi colleghi (ovviamente per scherzo)

Il signore in questione si è recato a Tu sì que vales per mettere a disposizione un suo carro funebre, ovviamente, gratis per le persone meno abbienti del suo paese. Un’iniziativa che è piaciuta molto al pubblico e ai giudici del talent show di Canale 5.

Invece, Rudy Zerbi si è scagliato contro i suoi colleghi, ovviamente per scherzo, asserendo: “Manco uno che piange. Maledetti, siete proprio degli amici”. Teo Mammucari, invece, ha commentato insieme alla conduttrice Belen Rodriguez: “Che scena surreale”.