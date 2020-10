Francesco Oppini e Alessia Fabiani, emerge la verità sull’addio: “Lui ha mentito su…”

Alessia Fabiani e la storia avuta con Francesco Oppini

Uno dei concorrenti di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip è Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti e Franco Oppini. All’interno della casa di Cinecittà di recente il ragazzo ha parlato della storia d’amore avuta con Alessia Fabiani, storica Letterina di Passaparola, game show condotto da Gerry Scotti.

Da qualche tempo il giovane è super innamorato della fidanzata Caterina, tuttavia ha voluto ricordare quando stava insieme alla soubrette circa vent’anni fa. Durante un colloquio con gli altri inquilini, il gieffino ha spiegato loro ragioni della separazione. Dopo aver ascoltato le parole del suo ex, la Fabiani è intervenuta facendo intendere che le cose tra loro sono andate diversamente.

L’ex Letterina e il rapporto con Alba Parietti

Ebbene sì, Alessia Fabiani ha totalmente smentito la versione che il suo ex Francesco Oppini ha fornito all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Attraverso un collegamento telefonico con Radio Cusano, l’ex Letterina ha svelato la sua verità sulla separazione con il primogenito di Alba Parietti.

In poche parole la donna ha contraddetto ogni singola parola del gieffino. Durante la lunga chiacchierata, l’attrice di teatro, ha parlato anche del rapporto che aveva con l’ormai ex suocera. In pratica ha ammesso di aver avuto un buon rapporto con la soubrette torinese, al contrario di quanto avesse dichiarato Oppini Junior.

Alessia Fabiani smentisce Francesco Oppini

Raggiunta telefonicamente da Radio Cusano, Alessia Fabiani ha confessato che Francesco Oppini ha mentito su tutto, dicendo: “Ormai sono passati una ventina d’anni. Sono felice che abbia ancora questa memoria. Sinceramente non lo sto seguendo e non sapevo che avesse parlato di me. Non è assolutamente vero che mi abbia lasciato lui, così come il fatto che io gli lasciavo le rose in concessionario, qui ha romanzato, io non ho mai comprato rose a nessuno, sono allergica alle rose“.

A quel punto l’ex Letterina di Passaparola, riferendosi alle dichiarazioni del suo ex, ha precisato: “Non è vero che io avessi un brutto rapporto con Alba Parietti, avevamo davvero un bel rapporto. Mi fa strano che lui aveva sempre detto che lui non avrebbe mai fatto tv e io amavo questa cosa. Invece si è contraddetto e questo un po’ mi dispiace, evidentemente è cambiato e non ce l’ha fatta a non sentire questa voglia di venir fuori in qualche modo”.