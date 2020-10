Matilde Brandi umilia Maria Teresa Ruta: “Chiediti perché io ho tante amiche e tu nessuna” (VIDEO)

Matilde Brandi e Maria Teresa Ruta non si sopportano più

All’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 è praticamente sceso il gelo tra due concorrenti. Stiamo parlando di Matilde Brandi e Maria Teresa Ruta. Dopo la diretta di venerdì sera, nella quale la presentatrice ha confessato di aver preso il posto ad una collega, l’ex ballerina del Bagaglino si è scagliata contro di lei.

La donna che ha sbottato anche con Tommaso Zorzi ha mostrato una certa cattiveria dicendo delle frasi fuori luogo nei confronti della madre di Guenda Gorio. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

Astio tra le due concorrenti del GF Vip 5

Ebbene sì, Matilde Brandi e Maria Teresa Ruta non si sopportano più. Dopo la nomination di qualche giorno fa le due gieffine non perdono tempo ad attaccarsi reciprocamente. Soprattutto la madre di Guenda si mostra insofferente a causa delle numerose chiacchierate dell’ex ballerina. La donna sostiene che il malumore dell’ex protagonista del Bagaglino dipenda da un progetto professionale andato male.

Le due gieffine, infatti, si erano alternate sulla trasmissione culinaria ‘Chef per passione’, un format andato in onda su Telenord e trasmesso anche in alcune emittenti regionali della Penisola. A quanto pare alla seconda edizione è stata richiamata solamente la Ruta, mentre la Brandi no. L’ex di Amedeo Goria, chiacchierando con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando ha detto che i filmati caricati su YouTube dove era presente lei hanno avuto più visualizzazioni.

Matilde Brandi al veleno contro Maria Teresa Ruta

Qualche giorno prima Maria Teresa Ruta aveva detto di trovare abbastanza superficiali gli argomenti trattati da Matilde Brandi. Secondo la conduttrice quest’ultima non fa altro che lamentarsi di non poter realizzare delle uscite con tanto di aperitivi con le sue amiche. Le dichiarazioni della madre di Guenda Gorio sono state mostrate nella puntata di venerdì sera e durante la pubblicità l’ex danzatrice si è scagliata contro la collega.

“Tu cosa ne sai di cosa parlo con le mie amiche: con Tosca, Flora, Federica, Roberta, Angela… Ce ne ho mille, fatti una domanda se io ne ho tante e tu non ne hai nessuna”, ha asserito la Brandi. Ecco il video in questione che in pochissimo tempo è diventato virale sul web e sui vari social network: