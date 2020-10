GF Vip, Pierpaolo Pretelli fa una dedica d’amore ad Elisabetta Gregoraci, ma lei lo allontana (VIDEO)

Il flirt tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sta diventando sempre più consistente, sta di fatto che ieri sera il ragazzo ha fatto una dedica d’amore alla showgirl. Il fatto che l’ex velino sia completamente preso dall’ex di Briatore è un fatto alquanto noto, ma lei sarà sulla sua stessa lunghezza d’onda?

Sul web sono in molti ad accusare la protagonista di non nutrire lo stesso interesse del suo coinquilino e di star sfruttando la situazione solo per rimanere il più a lungo possibile in casa. Ad ogni modo, ieri il ragazzo ha spiazzato completamente la Grgoraci che, infatti, è sembrata abbastanza imbarazzata.

La dedica di Pierpaolo Pretelli

Durante un tranquillo sabato pomeriggio Pierpaolo Pretelli ha fatto una dedica speciale ad Elisabetta Gregoraci. Nello specifico, i due si trovavano da soli in giardino quando, improvvisamente, è partita la canzone di Jovanotti chiamata Le tasche piene di sassi. A quel punto, allora, l’ex velino ha cominciato a canticchiare il brano, inventando per lo più parole. Quando è giunto il momento del ritornello, però, il giovane ha guardato negli occhi la sua compagna d’avventura e le ha dedicato delle parole speciali.

In particolar modo, si è soffermato sulla seguente frase: ho le tasche piene di sassi e gli occhi pieni di te. Quando il giovane ha pronunciato queste parole, la showgirl è rimasta di stucco e gli ha fatto intendere di non esagerare con le dichiarazioni. In fin dei conti, poi, quelle parole sono state scritte dal cantante e non da lui. Pierpaolo, però, ha continuato imperterrito. (Clicca qui per il video)

La fredda reazione di Elisabetta Gregoraci

Successivamente, il ragazzo ha provato in tutti i modi ad avvicinarsi alla sua interlocutrice, trovando dall’altra parte una persona alquanto fredda. Elisabetta Gregoraci, infatti, non è sembrata molto a suo agio dinanzi la dedica di Pierpaolo Pretelli. Quando quest’ultimo ha provato ad abbracciarla, infatti, lei lo ha schivato più volte, esortandolo a non esagerare. Come se non bastasse, poi, il concorrente ha anche detto di sentire un’aria magica quella sera.

Tutta la sua razionalità è crollata e dalle clip sembra quasi che Pierpaolo stesse pensando di tentare un approccio fisico con la showgirl. Quest’ultima, però, si p mostrata alquanto distaccata, sta di fatto che ha provato a non dare peso alle parole del coinquilino ed ha continuato a ballare imperterrita. (Clicca qui per il video)