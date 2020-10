Oroscopo 12 ottobre 2020: novità in arrivo per Vergine e Bilancia

L’Oroscopo del 12 ottobre esorta i Toro a prestare maggiore attenzione all’amore. Novità in arrivo per Vergine, specie per quanto riguarda il lavoro, mentre arriveranno nuove proposte per Bilancia

Previsioni 12 ottobre da Ariete a Vergine

Ariete. Oggi sarete carichi di energia. Essa potrà essere sfruttata in due modi, uno costrittivo e uno distruttivo. Nel primo caso, vi permetterà di concentrarvi maggiormente sul lavoro e nel fare tutte le cose che amate. In seconda battuta, invece, potreste anche essere spinti a sfruttare la forza che avete dentro in discussioni e litigi abbastanza pesanti.

Toro. Attenzione in amore. Nel corso della giornata potrebbero sorgere dei disguidi. Se manterrete la calma potrete uscire indenni da questo transito. Anche nel lavoro è consigliabile non esporsi troppo. Se dovete prendere qualche decisione importante rimandate.

Gemelli. La sfera lavorativa non è, certamente, quella che vi sta dando le maggiori soddisfazioni in questo periodo. Dopotutto, si tratta di una condizione alquanto diffusa. Ad ogni modo, verso la fine del mese potrebbe sbloccarsi qualcosa. In amore, invece, si può recuperare.

Cancro. L’Oroscopo del 12 ottobre vi esorta a smetterla di auto-colpevolizzarvi per ogni cosa. Non tutto ciò che accade dipende dalla vostra volontà, pertanto, siate più sereni. In amore continuano ad esserci delle tensioni. Sul fronte lavoro, invece, investite di più nelle vostre passioni.

Leone. La giornata odierna si prospetta carica di emozioni. Vi sentite particolarmente in sintonia con il partner e siete desiderosi di amare e essere amati. Chi vi sta intorno non dovrebbe trascurarvi, o potrebbe addirittura perdervi. Nel lavoro, invece, dovete essere un po’ più razionali.

Vergine. Periodo di cambiamenti per i nati sotto questo segno. Essi potrebbero riguardare sia la sfera professionale sia quella affettiva. Giocate bene le vostre carte in questi giorni. In amore siete sereni e pronti a cimentarvi in una nuova esperienza.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Per chi è alla ricerca di un nuovo impiego, sappia che sono in arrivo delle proposte. Qualcosa di sta smuovendo e dovete farvi trovare pronti. Non siate troppo esigenti e cedete a qualche compromesso. Anche in amore dovrete essere un po’ più flessibili se volete evitare le discussioni.

Scorpione. A partire da oggi comincia per i nati sotto questo segno un momento di vita molto interessante. Vi troverete faccia a faccia con il vostro io e avrete modo di fare un’analisi introspettiva molto profonda. Potreste arrivare addirittura a prendere decisioni inaspettate e a stravolgere completamente le vostre abitudini.

Sagittario. Forse è il caso di rivalutare un attimo le vostre finanze. In questo periodo avete speso troppo e questo non va bene. In campo sentimentale siete favoriti. Sia i single sia le coppie vivranno momenti di grande passione. In campo lavorativo fareste bene a non esporvi troppo.

Capricorno. L’Oroscopo del 12 ottobre vi esorta a mantenere la calma. Cercate di evitare di inimicarvi le persone che contano e quelle che potrebbero rendere la vostra vita migliore. Ponderate con attenzione le prossime mosse, specie per quanto riguarda il lavoro. In amore, invece, potreste essere stanchi di una situazione.

Acquario. In amore dovete cercare di essere meno orgogliosi. Se avete discusso, fate il primo passo. Per i single, invece, evitate di notare solo i difetti o rischierete di sembrare aridi. Novità in arrivo per il lavoro. Potrebbe essere in vista un cambio di ruolo o, addirittura, di professione.

Pesci. In campo professionale c’è qualcuno che sta facendo il doppio gioco o, peggio ancora, sta giocando sporco. Cercate di tenere gli occhi ben aperti. Per quanto riguarda l’amore, invece, è in arrivo una piccola tempesta. Se volete evitare di bagnarvi, restate al coperto.