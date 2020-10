Giulio Raselli e Giulia D’Urso nel caos, le accuse del web: crisi inventata per tornare in TV (FOTO)

In questi giorni, Giulio Raselli e Giulia D’Urso sono finiti nel caos in seguito all’annuncio della crisi. I due ragazzi, dopo essere stati parecchio criptici sul web, hanno spiegato di aver deciso di interrompere la loro storia.

Molti utenti, però, hanno notato dei particolari che sembrerebbero lasciar intendere che la crisi possa essere solo una strategia architettata ad hoc per generare un po’ di sgomento. Dato che nell’ultimo periodo le cose non stavano andando molto bene dal punto di vista della visibilità, i due potrebbero aver agito di conseguenza per attirare i riflettori.

I segnali contraddittori di Giulio e Giulia

L’influencer Deianira Marzano ha riportato le segnalazioni di alcuni utenti, i quali stanno insinuando che la crisi tra Giulia D’Urso e Giulio Raselli sia, in realtà, una messinscena. L’ex tronista aveva annunciato sui social la separazione e la D’Urso si era detta esterrefatta. La ragazza, infatti, non si aspettava che il suo ex spiattellasse pubblicamente i loro problemi di coppia. Ad ogni modo, dopo quell’annuncio, i due hanno cominciato a pubblicare contenuti sui social in cui hanno mostrato la loro vita da single.

Lui pare sia il più malinconico della coppia. Proprio poche ore fa, infatti, ha pubblicato un video tra le IG Stories in cui è presente un’esterna vissuta con Giulia fatta un esatto anno fa. Il protagonista è sembrato alquanto triste nel ricordare quei momenti così emozionanti. La ragazza, dal canto suo, pare sia alquanto indifferente a tutto questo. In queste ore, infatti, ha pubblicato solo contenuti divertenti inerenti un matrimonio a cui ha partecipato. (Continua dopo la foto)

L’ipotetica finta crisi tra Raselli e D’Urso

Diversi utenti del web, dunque, hanno accusato l’ex tronista di essere in procinto di prepararsi il terreno, per poi annunciare il ritorno di fiamma con la sua ex. Una fan di Deianira, Ad esempio, ha detto all’influencer che, giorni fa, ha chiesto all’ex corteggiatrice se tornerà mai in televisione e la ragazza pare abbia lasciato intendere una risposta affermativa. Questo, dunque, sta spingendo molti fan a credere che la crisi tra Giulia D’Urso e Giulio Raselli sia finta.

I due potrebbero aver architettato tutto questo solo per tornare al centro dell’attenzione e, soprattutto, per tornare a Uomini e Donne a parlare di quanto accaduto. La Marzano ci ha tenuto a dichiarare il suo punto di vista. La donna ha detto di aver parlato in privato con Giulia, la quale le avrebbe confermato la rottura con Raselli.