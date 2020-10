Uomini e Donne, anticipazioni di oggi lunedì 12 ottobre: Gemma dimentica Paolo, Lucrezia nei guai

Primo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

La programmazione di Uomini e Donne continua senza sosta. Infatti il popolare e seguitissimo dating show presentato da Maria De Filippi da ben 25 stagioni, viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale 5.

Il numeroso pubblico della rete ammiraglia Mediaset, più tardi, avrà modo di vedere il primo appuntamento settimanale. Anche in questa occasione vedremo il Trono classico e il parterre senior insieme. Cosa vedremo in studio? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutti gli spoiler dettagli dell’appuntamento odierno forniti dal blog Il Vicolo delle News.

Segnalazione su Lucrezia: la reazione di Gianluca

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne svelano che la padrona di casa Maria De Filippi riprenderà il discorso, domandando a Lucrezia se avesse altro da dire su Gianluca. In un primo momento la corteggiatrice non dirà nulla, ma poi verrà fuori che aveva confessato, ad una persona che lavora nella redazione di U&D, che aveva sentito che in camerino le altre spasimanti del tronista romano lamentarsi perché quest’ultimo è moscio.

In poche parole ha fatto intendere che le altre ragazze la pensano esattamente come lei. Inizialmente la diretta interessata negherà tutto, ma poi interverrà l’uomo al quale l’aveva confessato dicendo che lei gli aveva pure chiesto di non dirlo durante la registrazione. Messa con le spalle al muro, la giovane sarà costretta ad ammettere tutto. Naturalmente le altre corteggiatrici negheranno ogni cosa e Gianluca deciderà di dar loro fiducia e di non credere alla segnalazione di Lucrezia.

Gemma Galgani dimentica il cavaliere Paolo con Biagio

Gli spoiler del nuovo appuntamento di Uomini e Donne, rivelano anche che Gemma Galgani, dopo il due di picche di Paolo, in settimana è uscita a cena con Biagio. Quest’ultimo, però, sta uscendo anche con Maria, una dama molto più giovane di lui.

La conduttrice del dating show Maria De Filippi cercherà di andare a fondo sulla vicenda, sapendo che fino a poco tempo fa il cavaliere provasse solo un sentimento d’amicizia per lei. Dopo la delusione ricevuta da Paolo, la 70enne torinese si è detta interessata a questo nuovo uomo. Anche lui pare interessato all’acerrima nemica di Tina Cipollari, tanto che poi alla fine, tra le due signore, sceglierà proprio di ballare con Gems.