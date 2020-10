Maria De Filippi a Domenica In confessioni inedite su Maurizio: “Gli ho messo una talpa in ufficio”

Nella puntata di domenica 11 ottobre di Domenica In è stata intervistata Maria De Filippi. La conduttrice Mara Venier ha affrontato nel dettaglio molti aspetti della vita della sua collega. Si è partiti dall’infanzia e l’adolescenza di Queen Mery, fino ad arrivare al grande successo televisivo avuto negli anni.

L’ospite ha parlato dei suoi drammi e del momento in cui ha conosciuto Maurizio Costanzo. Tale evento ha segnato un punto di svolta imprescindibile nella sua vita, pertanto, è stato affrontato con minuzia. Inoltre, la De Filippi ha approfittato dell’ospitata per fare delle confessioni inedite su suo marito.

Le confessioni sul passato di Maria De Filippi

L’intervista a Maria De Filippi a Domenica In è stata tra gli eventi più attesi di questo periodo. La conduttrice ha cominciato a parlare dei suoi genitori e dell’insegnamento rigido impartito da sua madre. Quest’ultima l’ha sempre esortata a lavorare e ad essere indipendente. Suo padre, invece, tragicamente morto quando la De Filippi aveva 28 anni, era un uomo molto più accomodante. La presentatrice ha raccontato di aver effettuato gli studi di Giurisprudenza e di aver tentato il concorso in Magistratura.

Non riuscendo a superarlo, però, sua madre le impose di andare a lavorare. Così cominciò la sua carriera nel mondo del lavoro. Durante una convention a Venezia, poi, la donna incontrò Maurizio Costanzo. Il loro primo incontro non fu molto piacevole, dato che entrambi non nutrivano reciproca simpatia. L’ospite ha anche raccontato che suo marito la mise in imbarazzo chiedendole di non sedersi accanto a lui al tavolo per non suscitare la curiosità dei fotografi.

I retroscena su Costanzo a Domenica In

Ad ogni modo, Maurizio le chiese di andare a lavorare per lui a Roma. Suo padre era alquanto contrario, mentre la madre la spronò ad accettare. Da lì inizio la sua carriera e anche la sua storia con il giornalista. Da quel momento, la donna si è sempre presa cura di lui, sta di fatto che controlla costantemente tutto ciò che mangia. A tale scopo, Maria De Filippi ha rivelato a Domenica In di aver messo una talpa nel suo ufficio, che le fa un resoconto giornaliero di tutto ciò che mangia suo marito.

Inoltre, Maria ha raccontato anche episodi inediti sulla relazione con Costanzo. Nel dettaglio, ha confessato di essere stata la sua amante per un periodo, prima di diventare sua moglie. Ancora oggi si amano moltissimo e il segreto del loro rapporto è il fatto che è basato soprattutto sull’ironia.