Gaffe di Gabriel Garko a Live non è la D’Urso: “Ora mi piace stare dietro” (VIDEO)

Nel corso della puntata di domenica 11 ottobre di Live non è la D’Urso è stato ospitato anche Gabriel Garko. L’attore si è lasciato molto andare con Barbara D’Urso ed ha, finalmente, parlato con molta serenità del suo orientamento sessuale.

Il clima è stato decisamente tranquillo e goliardico e non sono mancate battutine simpatiche tra la conduttrice e il suo ospite. Considerando la piega leggera che ha preso la conversazione. il protagonista si è lasciato scappare una gaffe piccante alquanto imbarazzante.

La gaffe di Gabriel Garko

Da quando Gabriel Garko ha fatto coming out non si sta facendo altro che parlare di lui, pertanto, non poteva mancare l’ospitata a Live non è la D’Urso. L’attore ha sostenuto prima un’intervista con la padrona di casa del programma e, successivamente, ha affrontato cinque agguerrite sfere. Ad ogni modo, proprio durante la prima fase della sua ospitata, Garko ha commesso una gaffe imbarazzante. Il protagonista ha parlato della sua carriera e dei suoi progetti futuri.

Ad un certo punto, parlando della sua vita da attore, ha detto che adesso preferirebbe stare dietro. Subito dopo si è bloccato ed ha specificato che intendesse dire di voler stare dietro le telecamere e non davanti. I due protagonisti seduti al centro dello studio hanno cominciato a ridere e Gabriel ha detto che d’ora in avanti deve prestare più attenzione a come parla in pubblico. (Continua dopo il video)

I commenti dei telespettatori di Live non è la D’Urso

La gaffe compiuta da Gabriel Garko a Live non è la D’Urso ha fatto immediatamente il giro del web. Molti utenti di Twitter hanno commentato l’accaduto in modo estremamente divertente. In molti hanno ritenuto che Gabriel sia molto più interessante da quando ha fatto coming out. Il motivo risiede nel fatto che attualmente sembra molto più libero e privo di schemi.

Secondo la maggior parte dei telespettatori, adesso Garko è come se si fosse liberato di un peso ed è finalmente libero. Tra i vari commenti, però, ce ne sono stati anche alcuni fatti da persone che hanno accusato l’attore di aver deciso di parlare proprio adesso della sua vita privata solo per visibilità. Anche Barbara D’Urso ci ha tenuto a difendere il suo ospite dicendo di essere stata lei a volerlo fortemente in studio in quanto lui non era per nulla interessato alle telecamere.