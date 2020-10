Lele Mora vuota il sacco: “Massimiliano Morra fidanzato con un uomo che gli ha promesso il Grande Fratello”

Lele Morra sgancia una bomba su Massimiliano Morra

Nella nuova puntata di Live Non è la D’Urso è arrivato un clamoroso scoop di Lele Mora. Quest’ultimo, ospite di Barbara D’Urso ha confessato un gossip su Massimiliano Morra, al momento un inquilino della quinta edizione del Grande Fratello Vip. L’ex agente dei vip ha rivelato di aver notato il gieffino a Mister Italia nel 2010 e di aver lavorato l’attore partenopeo per circa tre anni.

Visto il forte interesse per la recitazione, Lele aveva consigliato al finto fidanzato di Adua di cercare un produttore serio. Ma prima di finire all’Ares Film di Alberto Tarallo, Morra si sarebbe legato ad un uomo di potere. Il motivo? Secondo Lele per di sfondare nel mondo dello spettacolo. Ovviamente tale dichiarazione ha lasciato di sasso la conduttrice Lady Cologno.

L’attore napoletano avrebbe avuto una storia con un uomo potente

Stando a Lele Mora, prima di far parte della grande famiglia dell’Ares Film, Massimiliano Morra avrebbe avuto una storia d’amore con uomo molto potente. Secondo l’ex agente dei vip, quest’ultimo gli avrebbe promesso la partecipazione al Grande Fratello. Una notizia che è stata data a Live Non è la D’Urso nella puntata di domenica 11 ottobre 2020. Mora ha voluto puntualizzare: “Massimiliano non è gay. Ma ci sono tanti ragazzi che per arrivare al successo cedono alle richieste di qualche produttore”.

La confessione dell’ex agente ha lasciato senza parole la presentatrice napoletana, ma l’uomo ha detto di essere sicuro di quello che ha detto. Ovviamente tale informazione in pochissimo tempo ha fatto il giro del web. Di certo Alfonso Signorini mostrerà a Morra il video estrapolato dal programma della D’Urso.

Chi è Massimiliano Morra?

L’affascinante Massimiliano Morra al momento è un concorrente del Grande Fratello Vip 5, ma è un attore e modello napoletano. Il gieffino è laureato in Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare. Ben dieci anni fa è riuscito a trionfare nel il concorso de il Più bello d’Italia. Dopo quella bella esperienza il ragazzo è entrato a far parte nel mondo dello spettacolo, lavorando nel piccolo schermo e nel campo della moda.

Anni fa ha recitato per numerose fiction targate Mediaset come: Pupetta-Il coraggio e la passione, Baciamo le mani, Il peccato e la vergogna, Furore-Il vento della speranza, Non è stato mio figlio, Il bello delle donne. Inoltre, un paio d’anni fa ha partecipato a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci.