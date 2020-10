Sergio Arcuri smaschera Adua Del Vesco: “Litigava sempre con Massimiliano Morra, si lamentava..”

Sergio Arcuri ospite a Live Non è la D’Urso

Nella nuova puntata di Live Non è la D’Urso in onda domenica 11 ottobre 2020, la padrona di casa Barbara D’Urso ha organizzato un talk sulla finta storia d’amore di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. In studio sono emerse delle clamorose novità, tra queste la confessione di Lele Mora che ha attaccato l’attore napoletano accusandolo di aver avuto una relazione con un uomo potente.

Poi è intervenuto anche Sergio Arcuri, fratello minore di Manuela, che ha svelato dei particolari aneddoti sulla concorrente del Grande Fratello Vip 5 messinese. Alla domanda di Carmelita se era a conoscenza che la storia traAdua e Massimiliano fosse finta o no, Arcuri ha detto: “Personalmente io quando ero all’Ares non ho mai finto relazioni né mi hanno mai chiesto di averne una fake. Ho avuto una relazione ma era verissima, con l’attrice Cosima Coppola”.

Il fratello di Manuela svela che Adua litigava sempre con Massimiliano

Ma non è finita qui. Ospite nel salotto di Live Non è la D’Urso, Sergio Arcuri parlando di Massimiliano Morra e Adua Del Vesco ha confessato altre cose davvero interessanti. “Di Massimiliano ed Adua penso che si stanno dando la zappa sui piedi. Loro ai tempi sono stati molto aiutati, li ho conosciuti ai tempi di Furore. Adua con me si lamentava perché non le piaceva il nome d’arte ‘Adua Del Vesco’ perché era un nome che considerava antico”, ha dichiarato l’attore di Latina.

Quest’ultimo, inoltre, ha detto che all’epoca la gieffine era una ragazzina, veniva da Messina. “Che non stessero insieme si sapeva, non ce lo avevano mai detto, ma si capiva. Dormivano separati in due bungalow diversi. Litigavano sempre”, ha asserito Sergio.

Sergio Arcuri tuona contro Morra e Del Vesco

Prima di andare ospite nel talk domenicale di Barbara D’Urso, Sergio Arcuri ha rilasciato una lunga intervista al noto portale FanPage. In quell’occasione il fratello di Manuela ha parlato di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra e delle dichiarazioni fatte all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5.

“Quando è arrivata a Roma non aveva una casa. Alla fine stava nella mega villa di Tarallo, servita e riverita. All’inizio era molto contenta di essere ospitata. Morra si sentiva il nuovo Mastroianni, poi la carriera si è arenata. Magari Tarallo non lo ha fatto studiare; tanti attori decidevano di non studiare perché si sentivano già arrivati”, ha rivelato l’attore.