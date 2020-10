Gabriel Garko perde le staffe in diretta, poi l’annuncio: “Non mi vedrete più in tv…”

Gabriel Garko si arrabbia a Live Non è la D’Urso

L’ospite più atteso del nuovo appuntamento di Live Non è la D’Urso era senza ombra di dubbio Gabriel Garko. Dopo il mezzo coming out al GF Vip 5 e l’intervista a Verissimo, l’attore torinese ha deciso di affrontare le temutissime cinque sfere. Dopo aver avuto un confronto amichevole con la padrona di casa Barbara D’Urso, mostrandosi più rilassato e sereno, è partito il confronto con dei giornalisti e vip. La prima sfera, di colore rosso, è stata Platinette.

Ad irritare molto il modello piemontese è stata l’accusa di aver organizzato il suo coming out solo per riemergere sul piccolo schermo. Mauro Coruzzi gli ha fatto presente che quella dell’11 ottobre era la sua terza ospitata in televisione. A quel punto Garko ha perso le staffe dicendo: “Niente è stato studiato a tavolino! Da stasera non mi vedrete più in televisione”.

Il vero motivo per cui è andato al GF Vip 5

Gabriel Garko si è sottoposto al confronto delle cinque sfere di Live Non è la D’Urso. Queste ultime erano due rosse e tre verdi. Ad esempio, Eleonora Giorgi senza giri di parole gli ha detto: “Non dovevi rivelarlo in un reality, al servizio di una concorrente. Non ti sei reso giustizia”.

A quel punto l’attore torinese ha ammesso che quella sera è stato molto istintivo e di non aver pensato particolarmente cosa dire nel reality show di Canale 5. La sua intenzione non era quella di dire a tutti il suo orientamento sessuale, ma la ragione è stata una tutela nei confronti della sua cara amica Adua Del Vesco che era in grosse difficoltà. “Sono andato perché vedevo una persona costretta a raccontare cose non vere”, ha asserito l’ex modello.

Gabriel Garko e il confronto con Vittorio Sgarbi

Un po’ di puntate fa, nel talk domenicale di Barbara D’Urso, Vittorio Sgarbi aveva fatto una confessione inattesa su Gabriel Garko. In pratica, il critico d’arte aveva detto di avere avuto una relazione sentimentale con Eva Grimaldi.

La storia tra loro due era giunta al capolinea perché l’attrice veneta lo aveva lasciato appunto per il collega torinese che di recente ha fatto coming out. Nella serata dell’11 ottobre 2020, l’ex Parlamentare si è presentato davanti a Garko e tra loro c’è stato un simpatico confronto. L’ex modello ha stuzzicato immediatamente Sgarbi, dicendogli: “Ecco perché mi attaccavi, ti rodeva”.