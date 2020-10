Vittorio Sgarbi spiazza su Franceska Pepe a Live non è la D’Urso: “Mi hai toccato l’u*cello” (VIDEO)

Nel corso della puntata di ieri di Live non è la D’Urso è avvenuto uno scontro tra Vittorio Sgarbi e Franceska Pepe. Il critico è intervenuto in merito alle presunte voci relative ad un flirt avuto con la protagonista. L’ospite di Barbara D’Urso, però, ci ha tenuto a smentire categoricamente queste insinuazioni.

Anche la ragazza ha negato di aver avuto una relazione con lui. Nel corso del dialogo, però, Sgarbi si è infervorato ed ha alluso al fatto che sia stato lui a rifiutare le avances della modella. In tale occasione ha fatto una confessione spiazzante.

Le insinuazioni pesanti di Vittorio Sgarbi

Da settimane non si fa altro che parlare del presunto flirt, durato sole sette ore, tra Vittorio Sgarbi e Franceska Pepe. La ragazza entrò nella casa del GF Vip dicendo di essere una ex del giornalista. Successivamente, però, la protagonista ha ritrattato la versione ed ha smentito le precedenti dichiarazioni. Durante lo scontro a Live non è la D’Urso, per contro, sono emerse altre considerazioni.

Vittorio, infatti, ad un certo punto della conversazione si è infervorato ed ha cominciato a fare strane insinuazioni sulla sua interlocutrice. Nello specifico, ha detto che i due hanno trascorso dei momenti all’interno di un bagno. Il loro incontro, però, pare non sia stato suggellato da nessun bacio. Sgarbi, tuttavia, ha alluso al fatto che la ragazza ci avesse provato con lui iniziando, addirittura, a toccargli le parti intime. Queste affermazioni, ovviamente, hanno scatenato il caos in studio.

La reazione di Franceska Pepe

La padrona di casa ha esortato i suoi due ospiti a mantenere la calma e a smetterla di agitarsi in quel modo. Inoltre, la D’Urso ha chiesto a Vittorio Sgarbi di smetterla di muovere simili accuse contro Framceska Pepe. Quest’ultima, dal canto suo, è rimasta imperturbabile come sempre. La ragazza, infatti, si è solo limitata a smentire le parole del suo interlocutore senza scaldarsi minimamente.

L’ex gieffina, però, ci ha tenuto a dire di non apprezzare affatto il modo in cui Sgarbi si rivolge alle donne. Per tale motivo lo ha accusato di essere un gran maleducato e irrispettoso. Molti telespettatori si sono schierati dalla parte della giovane, sta di fatto che su Twitter in molti sono intervenuti per difenderla. Anche il live sentiment si è rivelato a favore della protagonista. (Clicca qui per il video)