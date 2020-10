Franceska Pepe nega, Vittorio Sgarbi sbotta: “Bugiarda, ti ho baciato e mi hai toccato l’ucce*lo” (VIDEO)

Scontro tra Franceska Pepe e Vittorio Sgarbi

A Live Non è la D’Urso è andato in scena l’attesissimo incontro/scontro tra Franceska Pepe e Vittorio Sgarbi. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, senza giri di parole, ha rinnegato di aver avuto un breve flirt con il Parlamentare. Stando all’influencer, tra i due c’è stato solamente un un incontro fortuito, avvenuto a tempo fa a Sanremo. La versione del critico d’arte è ben differente, infatti ha detto che con lei c’è stata una passione segreta durante una mostra.

In poche parole ci sarebbe stato un momento di intimità dietro ad un quadro, m la ragazza ha seccamente smentito. Nel salotto di Barbara D’Urso l’uomo ha riconfermato la sua versione dando al pubblico di Canale 5 altre informazioni sulla vicenda di gossip. Stando al deputato, ci sarebbero anche dei testimoni che li avrebbero visti entrare in un WC per circa quindici minuti.

Il Parlamentare afferma di aver avuto un approccio fisico con la Pepe, lei nega

A tu per tu a Live Non è la D’Urso, Vittorio Sgarbi si è scagliato contro l’ex inquilina del reality show condotto da Alfonso Signorini. “Non puoi negare, ci sono dei testimoni. Sei venuta in bagno con me. Ci siamo baciati, mi hai toccato l’uc…..o. Mi fai schifo, sei una bugiarda. Sei andata al Grande Fratello Vip grazie a me”, ha tuonato il critico d’arte nel talk di Carmelita.

Ovviamente, Franceska Pepe nel talk domenicale di Canale 5 ha ammesso di aver approfittato di quella storia di gossip per emergete, ma che col Parlamentare non c’è mai stata nessun flirt. “Siamo stati a cena e a degli eventi, non c’è mai stato niente tra di noi. Non ci siamo mai baciati”, ha asserito la ragazza. (Continua dopo il video)

Franceska Pepe rinnega la sua recitazione a The Lady

Durane il confronto con gli opinionisti di Live Non è la D’Urso, Franceska Pepe si è detta pentita della sua recitazione a The Lady, la web series trash ideata e diretta da Lory Del Santo, anch’essa ospite nel salotto di Barbara D’Urso.

Infatti, parlando con la diretta interessata l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha asserito che tale esperienza oggi non rifarebbe. A quel punto Carmelita ha fatto entrare in studio Vittorio Sgarbi e tra i due sono volate delle scintille.