GF Vip 5, arriva il bacio lesbo tra Adua Del Vesco e Dayane Mello (FOTO)

Bacio saffico tra Adua Del Vesco e Dayane Mello

All’interno del Grande Fratello Vip 5 il pubblico ha assistito a numerose liti, gag e nelle ultime ore anche ad un bacio saffico. Le protagoniste di questo scambio d’affetto sono Adua Del Vesco e Dayane Mello. I più maligni hanno pensato che il tutto sia stato fatto solo per far parlare di sé mostrandosi in primo piano davanti alle telecamere.

Altri, invece, hanno ipotizzato che tra le due inquiline del reality show Mediaset sia scattato qualcosa di più profondo che va oltre all’amicizia. Una dimostrazione l’hanno data gli altri concorrenti del programma che, nella casa di Cinecittà hanno fatto il tifo per l’attrice messinese e la modella che, tra un bicchiere di vino e l’altro, si sono scambiate delle coccole e dei baci a stampo. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

Un’amicizia speciale tre le due concorrenti del Grande Fratello Vip 5

Il bacio saffico tra le due inquiline del Grande Fratello Vip 5 è giunto in maniera del tutto inattesa durante una serata in giardino. Adua Del Vesco e Dayane Mello concorrenti del reality show di Canale 5 avevano organizzato un parti all’aperto per cercare di portare un po’ di serenità in casa createsi nell’ambiente durante gli ultimi giorni.

Adua Del Vesco e Dayane Mello in queste settimane di permanenza nell’appartamento più spiato d’Italia hanno sempre mostrato un profondo legame. Un’amicizia talmente forte che sembra essersi trasformata in qualcosa di più profonda e travolgente. E così nella serata di sabato 10 ottobre le due hanno passato delle ore abbracciate al divano. (Continua dopo la foto)

L’iniziativa di Dayane Mello

Durante la serata di sabato, Dayane Mello ha iniziato a baciare più volte Adua Del Vesco. Le due gieffine erano sedute su un sofà, rimanendo abbracciate per ore. Il loro feeling oltre mentale diventato pure fisico. L’iniziativa, però, è arrivata da parte della modella. Infatti, è stata quest’ultima a prendere l’iniziativa, stampandole un bacio sulle labbra saffico, che la bella attrice messinese avrebbe apprezzato.

Scatterà qualcosa di più tra le due concorrenti del Grande Fratello Vip 5? Non ci rimane che attendere il prossimo appuntamento del reality show condotto da Alfonso Signorini e la partecipazione degli opinionisti Pupo e Antonella Elia.