Paolo Bonolis ha uno stipendio da capogiro: incassi record con i suoi programmi

Paolo Bonolis è senza dubbio uno dei conduttori più amati della televisione italiana. Nei mesi scorsi si è parlato di un suo possibile addio sulla rete ammiraglia, ai fan possiamo dire di stare tranquilli. Il noto presentatore, infatti, è pronto a tornare sul piccolo schermo con Avanti un altro!, che dovrebbe partire il prossimo Gennaio 2021.

In una recente intervista, a parlare di Paolo ci ha pensato Maurizio Costanzo. Il giornalista ha rivelato secondo lui quali sarebbero i motivi per cui Bonolis avrebbe pensato di abbandonare Mediaset. Il vero e proprio problema da affrontare andrebbe ricercato nel suo contratto “plurimilionario.”

Paolo Bonolis ha uno stipendio da capogiro

Il marito di Maria De Filippi in una recente intervista ha avuto modo di dire che, per quanto ne sa lui, il marito di Sonia Bruganelli è legato da un importante contratto con Mediaset. Si tratta di un legame giuridico con la tv di Berlusconi davvero plurimilionario, lasciando intendere che le cifre sono davvero altissime. Per questo motivo un suo approdo nella tv di Stato al momento appare difficile: sarà davvero così oppure no? Per ora non lo sappiamo ma possiamo dire che a breve ritornerà con “Avanti Un Altro” e tutta la sua squadra.

Il possibile cachet del conduttore

Paolo Bonolis da anni ormai è una presenza fissa su Canale 5. Il noto conduttore romano è davvero una garanzia per la rete Mediaset e sopratutto per il pubblico italiano. Da tempo si parla dei suoi compensi e come già detto prima del suo contratto plurimilionario con la rete. Ma quanto guadagna di preciso il marito della Bruganelli?

Il compenso fisso annuo stimato per Paolo Bonolis si aggirerebbe sui 10 milioni di euro ai quali aggiungere una quota variabile legata ai risultati televisivi dei programmi come Ciao Darwin e Avanti un altro!.

I guadagni

Classe 1961 oltre ad essere conduttore ed autore di programmi Tv, Paolo Bonolis da anni ormai è anche un ideatore e autore di programmi da lui stesso condotti. Questo ovviamente fa lievitare il suo cachet che è non è più soltanto quello da conduttore. Si stima che per una semplice puntata di Avanti un altro guadagnerebbe circa 40.000 euro. Moltiplicando la cifra di ogni singola puntata che come sappiamo va in onda tutti i giorni intorno alle ore 18:45 approssimativamente il guadagno di Paolo Bonolis si attesta sui 9 milioni di euro all’anno.