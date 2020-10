Can Yaman di DayDreamer vuota il sacco: “Sono single ma sono innamorato di…”

Can Yaman ospite a Verissimo dichiara di essere single

Dopo il grande successo ottenuto con DayDreamer – Le Ali del Sogno, soap opera attualmente in onda su Canale 5, delle trasmissioni italiane lo hanno voluto ospite. Oltre alla sorpresa fatta a C’è Posta per Te che vedremo a gennaio 2020, qualche giorno fa è stata trasmessa l’intervista del bel 30enne a Verissimo di Silvia Toffanin.

Il ragazzo, che prima della serie tv con Ozdemir ha prestato il servizio militare, ha dato dimostrazione di parlare bene la nostra lingua. Una padronanza dell’italiano che ha impressionato non solo i telespettatori ma anche la conduttrice del rotocalco della rete ammiraglia Mediaset. Can si è confessato a 360 gradi parlando della sua vita privata e lavorativa.

Da avvocato ad attore affermato: la storia del 30enne turco

Ospite a Verissimo di Silvia Toffanin, Can Yaman ad una sorpresa Silvia Toffanin ha detto: “Ero il migliore della scuola, ero portato per le lingue”. Il protagonista di DayDreamer – Le Ali del Sogno ha avuto un’infanzia particolarmente complicata a causa dei problemi economici avuti dalla famiglia. Infatti questo ha impedito all’attore turco di laurearsi in giurisprudenza ed iniziare a lavorare in uno studio come legale.

Un lavoro che non apprezzava molto, infatti ha deciso di iniziare la carriera della recitazione. Nel programma del sabato pomeriggio di Canale 5, il trentenne ha detto: “Io sono iperattivo e perfezionista , mi annoiavo, ora amo il lavoro che faccio”.

I progetti futuri di Can Yaman e la sua vita privata

A quanto pare, stando alle sua dichiarazioni a Verissimo Can Yaman è felicemente single, ma gli piacerebbe avere una storia d’amore. “Queste però non sono cose che si possono pianificare”, ha dichiarato il protagonista maschile di DayDreamer – Le Ali del Sogno. Riguardo il suo futuro, il collega di Demet Ozdemir ha asserito: “A me piace non sapere, non penso, agisco e mi lascio sorprendere, è il bello di fare l’attore”.

In progetto ci potrebbe essere qualcosa di interessante: “Ho visto a Roma Ferzan Ozpetek e c’è la volontà di fare un film assieme, ma di più non si può dire”. Nel frattempo prosegue la programmazione della soap opera che, da qualche settimana va in onda nel week-end della rete ammiraglia Mediaset ottenendo un discreto successo a livello di ascolti.