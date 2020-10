GF Vip, Massimiliano flirta con Guenda: “Ho debole per fondoschiena e gambe, tu prometti bene” (VIDEO)

In queste ore, all’interno della casa del GF Vip si sta verificando un forte avvicinamento tra Massimiliano Morra e Guenda Goria. I due si sono lasciati andare a dei momenti di romantici in giardino. Ieri sera, ad esempio, i protagonisti si sono accoccolati sotto una coperta ed hanno fatto confessioni alquanto particolari.

Massimiliano ha confessato un suo debole per alcune parti del corso delle donne. In particolar modo, ha ammesso di notare soprattutto fondoschienma e gambe. Dopo poco, però, si è girato verso la coinquilina facendo battute ammiccanti.

La vicinanza tra Massimiliano e Guenda

Massimiliano e Guenda si stanno molto avvicinando in questi giorni di permanenza nella casa del GF Vip. I due ragazzi si sono lasciati andare a tenere effusioni, che non sono passate certamente inosservate. Ieri sera, infatti, la coppia si è accomodata in giardino per fare una chiacchierata in disparte rispetto agli altri protagonisti. Il momento è diventato parecchio intimo, sta di fatto che Morra ha fatto una confessione.

L’attore ha detto di avere un debole per il lato b delle donne. La prima parte del corpo che guarda è il viso. Successivamente, invece, si sofferma molto su cosce e glutei che lo fanno letteralmente impazzire. Dopo aver fatto questa confessione, il giovane si è rivolto a Guenda dicendole che lei sta messa molto bene sotto questo punto di vista. La ragazza si è imbarazzata ed ha abbassato lo sguardo per eludere gli occhi dell’interlocutore. (Clicca qui per il video)

I commenti dei telespettatori del GF Vip

A quel punto, tra Guenda e Massimiliano è cominciata una chiacchierata sull’aspetto fisico della giovane concorrente del GF Vip. Nello specifico, Morra ha detto alla figlia di Maria Teresa di non valorizzarsi affatto. La ragazza ha un fisico splendido ma, nonostante questo, fa di tutto per nascondersi. La chiacchierata tra i due protagonisti è stata notata dai telespettatori che, infatti, hanno commentato sui social.

In molti si sono chiesti cosa ne penserà la fidanzata di Massimiliano di tutto quello che sta succedendo. Altri, però, non hanno potuto fare a meno di fare allusioni alla presunta omosessualità del concorrente. Per alcuni, infatti, quella di Morra sarebbe solo una strategia per continuare a nascondere il suo vero orientamento. Non ci resta che attendere la puntata di questa sera per capire come commenteranno la questione i diretti interessati.