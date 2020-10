Fabrizio Corona sgancia la bomba: “Tra Francesco Monte e Giulia Salemi non era amore…”

Fabrizio Corona interviene a Live Non è la D’Urso

Nella nuova puntata di Live Non è la D’Urso, durante il talk dedicato a Gabriel Garko, Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, la padrona di casa Carmelita ha mandato in onda un filmato. Al suo interno era contenuta un’intervista a Fabrizio Corona che ha fatto delle dichiarazioni molto forte su due ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Giulia Salemi e Francesco Monte.

A proposito delle finte relazioni sentimentali create ad arte per attirare l’attenzione dei fan e finire sulle copertine delle rivista, l’ex re dei paparazzi ha sganciato una bomba mediatica sull’ex tronista di Uomini e Donne che potrebbe andarea Sabremo, e la soubrette.

Giulia Salemi e Francesco Monte non si amavano davvero? L’allusione di Corona

Giulia Salemi e Francesco Monte si sono incontrati per la prima volta durante la loro esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La ragazza, in quel periodo, era alla ricerca dell’amore. Mentre l’ex tronista si Uomini e Donne iniziava con calma a uscire dalla fine della storia d’amore con Cecilia Rodriguez, che aveva preferito l’ex ciclista trentino Ignazio Moser.

Dopo la fine del reality show all’epoca condotto da Ilary Blasi, i due giovani avevano continuato a vedersi fino a diventare una coppia. Ad un tratto, però, i due ex gieffino hanno deciso di lasciarsi deludendo molto i loro fan. A Live Non è la D’Urso, Fabrizio Corona ha confessato che secondo lui quella relazione sentimentale non era altro che un’illusione. Affermazioni che hanno lasciato basiti il pubblico e gli opinionisti in studio, compresa Carmelita.

Fabrizio Corona e il pensiero su Giulia Salemi e Francesco Monte

Dopo aver parlato di Gabriel Garko, Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, a Live Non è la D’Urso, attraverso un servizio Fabrizio Corona ha detto la sua sulla storia d’amore tra i due ex inquilini del Grande Fratello Vip.

“Quello tra Giulia Salemi e Francesco Monte non era amore. Ma danno l’illusione d’amore. Un concetto che a qualcuno che ha la vita piatta e insensata regala un sogno. Purtroppo c’è tanta gente ignorante. L’80% delle persone vuole l’illusione e non ha l’intelligenza per capire”, ha asserito l’ex re dei paparazzi. Arriverà la replica da parte dei diretti interessati?