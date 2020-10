Natalia Paragoni fuori dalla Casa del GF Vip con il megafono per Andrea Zelletta: la produzione censura tutto

La fidanzata di Andrea Zelletta è andata ad urlare con il megafono fuori dalla Casa ma la produzione non ha permesso che il suo messaggio arrivasse al diretto interessato. Ecco che cosa è successo.

GF Vip: Natalia Paragoni con il megafono fuori dalla Casa

Andrea Zelletta è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip ma molti di voi lo conoscono dalla sua esperienza televisiva a Uomini e Donne. Infatti, è stato tronista e in quell’occasione ha scelto Natalia Paragoni. La loro storia sta andando avanti a gonfie vele, appena dopo la scelta hanno iniziato una convivenza e lui le ha riservato parole piene d’amore all’interno della Casa.

Dal sito di Giuseppe Porro pare che Natalia qualche ora fa si sia presentata fuori la Casa di Cinecittà per urlare con il megafono. Questo è uno dei modi, insieme al messaggio tramite aereo, per poter comunicare con chi è recluso nella Casa più spiata d’Italia. Tuttavia, sempre dal sito di gossip si apprende che la produzione ha deciso di censurare la fidanzata di Andrea Zelletta alzando il volume della musica nelle stanze. Anche la settimana scorsa era accaduta la stessa cosa. Quando Quentin ha urlato con il megafono per Myriam, la regia ha censurato. Ma come mai quest’anno hanno scelto di fare così?

Le parole di Andrea Zelletta

Il percorso a Uomini e Donne tra Andrea e Natalia è stato molto particolare. Lei stava corteggiando Ivan Gonzalez quando Andrea è arrivato in studio per iniziare la sua nuova avventura da tronista. L’ha notata e ha cercato di corteggiarla per portarla dalla sua parte. Dopo scontri, malintesi e momenti di forte complicità alla fine Andrea l’ha scelta.

Qualche mese fa la coppia è stata anche protagonista di uno scherzo de Le Iene. Lui ha fatto credere a Natalia di averla tradita e lei ha avuto una reazione molto violenta con lui che ha fatto discutere molto il web. Per il momento Natalia non è intervenuta molto sul percorso del compagno perchè “è giusto che si viva questa esperienza che sta facendo per se stesso“.

In ogni caso Andrea, in un momento di confidenze con Elisabetta Gregoraci, ha parlato di Natalia come una persona pulita, genuina. Non credeva di provare quel sentimento da un programma televisivo, ma adesso si ritiene davvero molto fortunato ad averla nella sua vita e augura a tutti di trovare una persona come lei.