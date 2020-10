Oroscopo 13 ottobre 2020: Leone fortunati sul lavoro, nuove conoscenze per Scorpione

L’Oroscopo del 13 ottobre esorta i Leone ad investire un po’ di più nel lavoro o in un nuovo progetto. Scorpione verso nuove conoscenze

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Oggi potreste essere pervasi da un inaspettato ottimismo che vi renderà particolarmente energici. Tutto vi sembrerà migliore, ma prestate attenzione alle scelte che prenderete nelle prossime ore. Forse sarebbe più opportuno lasciarsi consigliare da chi ne sa più di voi.

Toro. Chi di voi ha vissuto dei momenti turbolenti nell’ultimo periodo, a partire da oggi vedrà cambiare radicalmente le cose. Chiarimenti in vista per quanto riguarda l’amore e i rapporti con la famiglia. Per quanto riguarda il lavoro, invece, ci sono delle buone proposte in arrivo.

Gemelli. L’Oroscopo del 13 ottobre vi anticipa che quella di oggi sarà una giornata basata sull’altruismo. Vi sentirete parecchio propensi ad aiutare il prossimo e a rendervi utili per qualcuno. Sarete molto disponibili a tendere la mano a tutti coloro che ne avranno bisogno. Attenti solo agli approfittatori.

Cancro. Periodo di chiarimenti per quanto riguarda le coppie. Se avete avuto delle discussioni di recente, questo è il momento giusto per fare la pace. Non lasciatevi sopraffare dall’orgoglio, che spesso vi spinge solo ad agire contro i vostri sentimenti. Nel lavoro si smuovono delle cose.

Leone. Buone opportunità per quanto riguarda il lavoro. In questo periodo potrebbero nascere delle occasioni per investire denaro e per cimentarvi in nuovi progetti. Periodo fortunato per quanto riguarda le finanze. Ad ogni modo, non sfidate troppo la fortuna.

Vergine. Giornata alquanto intrigante per quanto riguarda l’amore. Oggi sarete dotati di una carica erotica davvero elevata. Nel lavoro, invece, ci sono buone opportunità di perseguire i vostri obiettivi. I più ostinati potrebbero riuscire, addirittura, a strappare una promozione.

Previsioni 13 ottobre fino a Pesci

Bilancia. Se c’è qualcosa che vi turba evitate di chiudervi in voi stessi. Il modo migliore per superare ogni problema è quello di sfogarsi con le persone fidate. Non siete soliti dare confidenza al prossimo, ma quando volete bene date tutti voi stessi. In amore qualcuno potrebbe approfittare di questo.

Scorpione. L’Oroscopo del 13 ottobre vi esorta a fare nuove conoscenze. Spesso tendete ad isolarvi credendo di bastare a voi stessi. Non sempre, però, questa è una condizione che vi rende felici. Se avete bisogno di aiuto, non esitate a chiederlo. Vi fidate di pochi, ma sono buoni alleati.

Sagittario. In questo periodo sentite una forte voglia di cambiamento. Questa condizione psicologica potrebbe spingervi a compiere qualche piccola follia. Attenti in amore. Se tirate troppo la corda può essere che essa si spezzi. Nel lavoro, invece, è il momento di fare un po’ di ordine.

Capricorno. La giornata odierna si prospetta alquanto movimentata. Oggi potreste cimentarvi in molte più attività di quanto il vostro corpo sia in grado di sopportare. Non vi affaticate troppo. Nel lavoro ci sono dei cambiamenti in vista. Se siete stanchi di una situazione attivatevi per cambiare le cose.

Acquario. Quando siete fortemente convinti di qualcosa è difficilissimo farvi cambiare idea. Per questo motivi, specie in questo periodo, potrebbero nascere delle discussioni. Tra le vostre conoscenze c’è qualcuno che sta giocando un po’ sporco. Aguzzate la vista e cercate di beccare il traditore.

Pesci. Non curatevi del parere degli altri. I nati sotto questo segno sono spesso ancorati al giudizio degli altri e questo contribuisce a tappare le ali della vostra libertà. Siate un po’ più audaci e indipendenti. Specie nel lavoro dovreste valorizzare un po’ di più le vostre qualità.