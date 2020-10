Maria De Filippi a Domenica In sfoggia una giacca gessata: il prezzo del blazer è da capogiro (FOTO)

Maria De Filippi ospite a Domenica In di Mara Venier

Dopo vari rinvii da parte dei vertici della Rai, finalmente Mara Venier è riuscita ad intervistare la sua cara amica Maria De Filippi. Ovviamente una chiacchierata tra colleghe avvenuta nel salotto di Domenica In, conquistando ben il 19% di share. Ma la presenza di Queen Mary nel rotocalco della prima rete ha destato alcune discussioni sul web.

Le due donne non si incontravano, almeno sul piccolo schermo, dai tempi di Tu sì que vales, quando la professionista veneta era la giurata popolare. A tu per tu, la Venier ha mostrato alla moglie di Costanzo diverse immagini della conduttrice pavese ai tempi della scuola. Successivamente la padrona di casa l’ha ringraziata più volte per averla aiutata in un momento di difficoltà lavorativa, ovvero quando la tv di Stato l’aveva fatta fuori.

Il blazer indossato dalla conduttrice costa duemila euro

Come accennato prima, Maria De Filippi ha voluto a tutti i costi Mara Venier come presidentessa della giuria popolare di Tu sì que vales, poi sostituita da Iva Zanicchi e da due anni da Sabrina Ferilli. Grazie al quel ruolo su Canale 5, la Mara Venier è riuscita a riprendersi il posto in Rai che aveva lasciato suo malgrado quattro anni prima.

Durante l’intervista le due amiche si sono scambiate delle parole al miele, mentre gran parte del pubblico si sono soffermati sul look sfoggiato dalla conduttrice pavese a Domenica In. Nello specifico, ad attirare l’attenzione dei telespettatori di Rai Uno è stato il blazer indossato dalla professionista Mediaset. Si tratta di un capo d’alta moda dalla maison Saint Laurent e il valore della giacca gessata si aggirerebbe intorno ai duemila euro. (Continua dopo la foto)

Maria De Filippi parla del padre e della vita di coppia con Maurizio Costanzo

Nel corso della lunga chiacchierata, Maria De Filippi a Domenica In si è più volte commossa ricordando i suoi genitori e alcuni momenti vissuti durante la sua gioventù. Ad esempio, ha parlato della malattia e della successiva morte del padre, ma poi la conduttrice di Uomini e Donne e C’è Posta per Te ha raccontato anche simpatici aneddoti della sua vita di coppia con Maurizio Costanzo.

Quest’ultimo, infatti, è sempre a dieta perché la moglie lo tiene sempre sotto controllo. Inoltre, in trasmissione ha confidato di avere messo una talpa nel suo ufficio che gli riferisce tutto quello che fa e mangia il giornalista romano.