Grande Fratello Vip 5, un’inquilina potrebbe essere incinta: richiesto il test di gravidanza (VIDEO)

Myriam Catania è incinta? Il sospetto

Una delle concorrenti che si sono messi in discussione nella quinta edizione del Grande Fratello Vip è di certo Myriam Catania. La nota attrice e doppiatrice, infatti, in meno di quattro settimane dall’avvio del reality show ha già conquistato il pubblico grazie al suo carattere solare e al suo dire le cose in faccia. Inoltre si è sempre mostrata particolarmente gentile e pacata con gli altri inquilini della casa più spiata d’Italia.

Nella puntata di venerdì la ragazza ha avuto modo di incontrare, anche se a debita distanza, il suo compagno Quentin. Per tale ragione, la richiesta della nipote di Simona Izzo effettuata agli autori del programma condotto da Alfonso Signorini ha davvero stupito tutti. In vent’anni di programmazione, infatti, una cosa del genere non era mai successa al Grande Fratello Vip o Nip.

L’attrice e doppiatrice chiede un test di gravidanza agli autori

Di recente, la bella Myriam Catania si è svegliata con una forte nausea. Sin da subito alla concorrente del Grande Fratello Vip 5 è venuto il sospetto di poter essere in dolce attesa. Pe questo motivo la doppiatrice ha chiesto agli autori del reality show di portarle in casa un test di gravidanza. Ricordiamo che prima del loro ingresso, tutti gli inquilini sono sottoposti a ogni tipo di analisi e soprattutto tamponi e test sierologici per il Covid-19.

Nella giornata di domenica, peraltro, l’ex ballerina del Bagaglino Matilde Brandi aveva fatto uno scherzo ai suoi compagni d’avventura. In quell’occasione la donna aveva inscenato un finto vomito. A questo punto non rimane che attendere le prossime ore e capire se l’ex moglie di Luca Argentero è davvero incinta o si tratta solo di un falso allarme. (Continua dopo il video)

Myriam Catania rivede il suo Quentin al GF Vip 5

Come accennato prima, nella puntata del Grande Fratello Vip 5 andata in onda su Canale 5 venerdì scorso, Alfonso Signorini ha riservato una bella sorpresa alla gieffina. Infatti, chiamandola in giardino, Myriam Catania ha avuto la possibilità di vedere il suo compagno Quentin. Un ragazzo che ha conquistato il popolo del web per il suo fascino.

Ovviamente, causa emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, i due innamorati non si sono potuti abbracciare. Tuttavia si sono scambiati delle parole d’affetto e lui l’ha incoraggiata tantissimo. Il giorno seguente il giovane e la zia acquisita Simona Izzo sono stati ospiti in collegamento con Live Non è la D’Urso per parlare della congiunta.