Serena Autieri: “Gabriel Garko fa coming out? Tutto ciò è svilente…”

Serena Autieri parla di Gabriel Garko, nel programma “Oggi è un Altro Giorno”, in diretta su Rai 1. L’attrice napoletana si è raccontata nel programma condotto da Serena Bortone. Dal rapporto con la figlia, fino al ricordo di Sanremo 2003 condotto da Pippo Baudo. Serena Autieri, oggi 44 anni, ha avuto in passato una relazione con Gabriel Garko, che in questo periodo è nelle prime pagine delle testate di gossip per il suo coming out al Grande Fratello Vip 5, davanti alla sua ex fidanzata Adua Del Vesco.

È lo stesso Garko ad averne parlato in un’intervista: “Con Serena è stata una bellissima storia, molto focosa e passionale come è lei. E’ stata davvero una bella storia, adesso però lei ha trovato l’uomo della sua vita e si è sposata”.

Serena Autieri ed il flirt con Gabriel Garko

Serena Autieri è sposata con Enrico Griselli, da cui ha avuto una figlia, Giulia Tosca che oggi ha 7 anni. Intervistata da Serena Bortone a “Oggi è un Altro Giorno, ha raccontato di sua figlia: “Le piace la musica è recentemente si è avvicinata a Lady Gaga”.

Poi ha parlato del coming out al GF Vip 5 di Gabriel Garko, suo ex fidanzato: “Le sue relazioni cone le donne sono state finte? Enrico Brignano ha detto ‘finalmente ha detto che non sa recitare'” ha detto l’attrice ironicamente, aggiungendo “preferisco cambiare argomento, ma lui è una persona carinissima. Nel 2020, è svilente parlare di questi argomenti”.

Le lacrime davanti allo ‘specchio’

Successivamente, sempre dalla Bortone, Serena Autieri, dopo aver parlato di Gabriel Garko, si è fatta intervistare guardandosi allo “specchio”, usato dal programma per fare le interviste e dove viene ripercorso il passato delle persone intervistate.

L’attrice davanti allo specchio ha parlato della sua passione, il teatro e di quella volta che ha interpretato “Candle in the wind” che Elton John cantò al funerale di Lady Diana. “Per l’occasione sono andato da una psicologa, per scavare dentro le mie fragilità e la mia emotività” ha dichiarato emozionata la Autieri. Dopodichè, l’intervista si è conclusa e Serena Bortone ha salutato l’ospite passando agli argomenti d’attualità.