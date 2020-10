Il Paradiso delle signore spoiler 14 ottobre: disastro alla festa di fidanzamento di Cosimo e Gabriella

Nel corso della puntata di mercoledì 14 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che Cosimo e Gabriella si cimenteranno nella festa di fidanzamento. L’incontro tra le due famiglie, però, si rivelerà un vero e proprio disastro a causa di alcuni inconvenienti che si verificheranno.

Marta, intanto, sarà sempre più intrigata dalla vita di New York e suo marito non potrà ignorare questa situazione. Luciano, invece, comunicherà alla sua famiglia la decisione di abbandonare il tetto coniugale.

La decisione di Luciano al Paradiso delle signore

Gli spoiler della puntata del Paradiso delle signore, che andrà in onda mercoledì 14 ottobre, rivelano che Vittorio si troverà costretto ad ammettere il fatto che sua moglie si sia trovata molto a suo agio in America. Di ritorno dal viaggio di nozze posticipato, infatti, la signora Conti non farà altro che parlare dell’esperienza vissuta e di quanto le piacerebbe tornarci. Su di un altro versante, invece, vedremo che la famiglia Cattaneo si troverà a fare i conti con un’importante decisione presa dal ragioniere.

Luciano deciderà di comunicare a tutti i membri della sua famiglia la volontà di lasciare la casa e andare a vivere altrove. Silvia rimarrà molto male, in quanto sperava di poter ricucire le cose con suo marito. Federico, invece, sembrerà stranamente tranquillo nell’apprendere tale notizia. Il ragazzo, infatti, sarà molto impegnato con la preparazione del discorso che dovrà fare Adelaide alla proclamazione del nuovo presidente del Circolo.

Spoiler 14 ottobre: la festa di fidanzamento

La contessa sarà molto provata per questo evento, in quanto teme di non riuscire a riconfermare la fiducia dei soci a causa di tutto quello che ha vissuto. Ad ogni modo, Federico si rivelerà di grande aiuto per la protagonista. Nella puntata del 14 ottobre, Marta sarà sempre più impegnata nella ricerca della modella che pubblicizzerà la nuova collezione del Paradiso delle signore.

La festa di fidanzamento tra Cosimo e Gabriella sarà finalmente arrivata. I due ragazzi saranno molto emozionati all’idea che le rispettive famiglie si conosceranno. Ad ogni modo, l’incontro non andrà esattamente nel modo sperato. La festa prenderà una brutta piega in quanto emergeranno le enormi divergenze culturali esistenti tra i due ranghi familiari. I due promessi sposi, ovviamente, rimarranno molto provati da quello che accadrà. Ma questo sarà in grado di scalfire la loro volontà di convolare a nozze? Lo scopriremo nelle prossime puntate.