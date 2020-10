Iconize replica a Barbara D’Urso e Soleil: “È bullismo, mi hanno venduto, io non sto bene” (FOTO)

Poco fa Iconize è tornato sui social per replicare alla sfuriata di Barbara D’Urso a Live non è la D’Urso e per rispondere a Soleil Sorge. Il cantante è apparso molto provato ed ha dichiarato di essere davvero schifato da tutta questa situazione.

Il giovane ha continuato a ribadire la sua versione dei fatti relativa alla violenza fisica subita ed ha aggiunto anche altro. In particolar modo ha detto che adesso, a causa di quanto accaduto in televisione, sta subendo anche una violenza psicologia. Vediamo tutti i dettagli.

Lo sfogo di Iconize contro Barbara D’Urso

Dopo la sfuriata di Barbara D’Urso e le dichiarazioni pesantissime di Soleil, Iconize ha deciso di replicare attraverso i social. Il protagonista avrebbe dovuto partecipare alla precedente puntata di Live non è la D’Urso per raccontare la sua versione dei fatti in merito alla presunta aggressione omofoba subita. Tale ospitata, però, è stata disertata improvvisamente senza dare una motivazione specifica delle cause. Questo ha fatto sbottare la conduttrice, che ha duramente attaccato l’ex di Tommaso.

In ogni caso, dopo questo episodio, il cantante ha deciso di manifestare sui social il suo pensiero. Marco Ferrero ha detto di stare malissimo a causa di tutto quello che è accaduto. Nel suo sfogo, il protagonista si è rivolto principalmente contro la conduttrice del programma accusandola di aver esercitato bullismo in televisione parlando di lui in quel modo. Secondo il punto di vista dell’ex di Zorzi, dunque, la D’Urso professerebbe tanto di tutelare i diritti dei più deboli ma, in realtà, si è resa protagonista di “aggressioni” verbali alquanto pesanti. (Continua dopo la foto)

La replica a Soleil

Dopo l’attacco a Barbara D’Urso, Iconize è passato a Soleil Sorge. Quest’ultima ha dichiarato pubblicamente che l’artista avrebbe inventato tutto in merito alla violenza subita. Il colpo sull’occhio se lo sarebbe dato da solo con dei surgelati. Su di lei ha detto di essere rimasto molto deluso in quanto si è sentito venduto da una delle sue migliori amiche.

Adesso, il cantante sta molto male. Non solo fisicamente a causa della violenza subita, ma anche psicologicamente. Molte persone, infatti, lo stanno insultando, per questo il protagonista ha chiesto a tutti quelli che lo seguono di essere più umani e di mostrare rispetto e comprensione per tutto quello che è accaduto. Soleil, intanto, ha ulteriormente replicato accusando il suo ex amico di arrampicarsi sugli specchi.