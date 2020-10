Uomini e Donne anticipazioni oggi: bacio “po*no” tra Gemma e Biagio

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, quella di martedì 13 ottobre, rivelano che andrà in onda la prima parte della registrazione effettuata il 3 ottobre. Come di consueto, si comincerà con Gemma seduta al centro dello studio.

Nel corso della messa in onda, poi, verranno affrontati anche altri temi, tra cui uno scontro tra Aurora e Biagio e delle brutte notizie per Gianluca del trono classico. Andiamo a vedere tutti i dettagli.

Il bacio tra Gemma e Biagio a Uomini e Donne

La puntata di oggi di Uomini e Donne ha delle anticipazioni davvero scoppiettanti. Il primo argomento ad essere trattato riguarderà la dama bianca Gemma. Maria De Filippi comincerà mandando in onda un filmato inerente lo sfogo della dama dopo la precedente puntata. La torinese nel filmato apparirà alquanto agitata in quanto non ha apprezzato il comportamento assunto da Biagio con alcune donne del parterre. La cosa che ha maggiormente infastidito Gemma è il fatto che il cavaliere abbia offerto dei fiori alle dame.

Ad ogni modo, lo stato d’animo con cui entrerà in studio sarà completamente diverso da quello dell’R.V.M. La donna, infatti, apparirà estremamente felice in quanto la sera prima i due si sono incontrati e sono stati molto bene. La Galgani spiegherà che tra i due c’è stato un forte avvicinamento fisico, fino a dare luogo ad un bacio definito da lei stessa “po*no”. Inutile dire che tali considerazioni faranno esplodere un boato tra i presenti in studio.

Anticipazioni oggi: la confessione di Maria

Tina, come suo solito, ne approfitterà per attaccare la dama dicendole di essere ridicola. Ad ogni modo, dopo poco tempo gli entusiasmi di Gemma verranno spenti dalle parole di Maria. Le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne, infatti, rivelano che la dama dirà che quella sera Biagio sarebbe dovuto uscire con lei. Quest’ultima, però, gli ha dato buca in quanto aveva un compleanno. Da tale versione dei fatti, quindi, emergerà che Gemma sia stata solo un ripiego.

Questo rattristerà moltissimo la torinese. Anche Maria, però, avrà da ridire sul cavaliere. La donna, infatti, dirà di essere rimasta molto male che il suo interlocutore abbia rivelato ad Aurora alcune cose molto intime che si sono detti. Al termine del dibattito, Biagio dirà di voler ballare con Sabina, donna con cui ha intenzione di uscire molto presto. Gianluca, dal canto suo, perderà diverse corteggiatrici, le quali andranno via in quanto lo reputeranno troppo Narciso.