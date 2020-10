Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 13 ottobre: Biagio bacia appassionatamente Gemma

Primo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua la programmazione di Uomini e Donne, il seguitissimo dating show ideato e condotto da Maria De Filippi, giunto alla 25esima stagione. Il tantissimi telespettatori di Canale 5 più tardi, ovvero intorno alle 14. 45 avranno la possibilità di vedere il primo appuntamento settimanale.

Anche in questa occasione il pubblico vedrà il Trono classico e il Trono over insieme. Cosa accadrà nello studio 6 dell’Elios in Roma? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutti gli spoiler dettagli forniti da Il Vicolo delle News.

Trono over: il bacio por*o tra Gemma Galgani e Biagio

Le anticipazioni dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne, rivelano che si partirà come sempre con lo sfogo post puntata di Gemma Galgani. Ovviamente il video verrà più volte bloccato dalla storica opinionista frusinate. La dama torinese è rimasta particolarmente delusa per l’atteggiamento di Biagio. Infatti, il cavaliere la scorsa registrazione ha donato dei fiori alle altre donne.

Tuttavia, stando agli spoiler forniti dal noto portale web Il Vicolo delle News, l’acerrima nemica di Tina Cipollari entrerà nello studio 6 dell’Elios in Roma abbastanza felice. Il motivo? Per il bacio ricevuto la sera precedente da lui, definito dalla direttrice di sala ‘porno’. A quanto pare la 70enne che è stata mollata da Paolo lo avrebbe preferito più romantico.

Maria tra Gemma e Biagio: Gianluca ripreso da una corteggiatrice

Gli spoiler della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, rivelano anche che tra Gemma Galgani e Paolo si inserirà la dama Maria. Quest’ultima dirà che Biagio quella sera avrebbe preferito uscire con lei e non è successo solo perchè lei era invitata ad un compleanno. Inoltre la donna è rimasta particolarmente male del fatto che le confidenze che si erano scambiati, per lei molto importanti, erano state riferite pure ad Aurora.

Alla tirata dei conti, Biagio danzerà con Sabina con cui spera di uscire la sera stessa. Per quanto riguarda il Trono classico, in studio entrerà Gianluca che ha fatto un’esterna con una corteggiatrice mora che gli contesta il fatto di essere abbastanza Narciso. In più, la ragazza gli ha detto che pensa troppo a sè stesso tanto è per tale ragione molte sue spasimanti sono andate via. Quindi, lei ha un po’ di timore a lasciarsi andare.