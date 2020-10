Serena Autieri svela la verità: “Io e Gabriel Garko abbiamo finto di stare insieme…”

Serena Autieri vuota il sacco su Gabriel Garko: era tutto finto

Dopo il coming out di Gabriel Garko è venuto alla luce che le storie d’amore prima con Eva Grimaldi, poi Manuela Arcuri e successivamente con Adua Del Vesco erano fittizie. Studiate a tavolino dai produttori per promuovere delle fiction o film.

Nelle ultime ore un’altra protagonista di Ares Film ha vuotato il sacco raccontando tutta la verità. Stiamo parlando della nota attrice Serena Autieri. Quest’ultima, ospite in una nota trasmissione televisiva ha detto come sono andate le cose tra lei e l’ex modello torinese. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha dichiarato la donna.

Serena Autieri e Gabriel Garko non sono mai stati fidanzati

Lunedì pomeriggio Serena Autieri è stata ospite di Serena Bortone nello show pomeridiano di Rai Uno, Oggi è un un altro giorno, programma che ha preso il posto di Vieni da me e Io e Te. L’attrice campana ha confessato il suo segreto di Pulcinella, come lo stesso Gabriel Garko ha detto all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5.

In poche parole la sua relazione con l’attore torinese è stata anch’essa una favola. Oltre a Eva Grimaldi, Manuela Arcuri e Adua Del Vesco, attualmente inquilina del reality show di Canale 5, ora i è aggiunta anche la cara amica di Michelle Hunziker.

L’attrice campana si sfoga nel talk pomeridiano di Serena Bortone

Intervenuta a Oggi è un altro giorno, il talk di Serena Bortone, Serena Autieri ha confessato: “Io e Gabriel Garko non siamo mai stati insieme. Abbiamo fatto una fiction insieme, quindi ci siamo visti siamo usciti insieme, ma non siamo mai stati fidanzati. Io adesso sono una donna sposata, con una figlia quindi cambierei argomento. Nel 2020 credo sia un po’ svilente parlare di questo, abbiamo tante cose belle da raccontare”.

In pratica I due colleghi avrebbero finto una storia d’amore nel 2006 in occasione della promozione del noto sceneggiato di Canale 5 L’Onore e il Rispetto. All’epoca il professionista piemontese fingeva di avere 31 anni, quando in realtà ne aveva tre in più. Dopo Adua Del Vesco, Manuela Arcuri ed Eva Grimaldi, anche l’ultima fidanzata vip di Garko ha deciso di raccontare tutto. Arriverà la replica da parte del diretto interessato? A questo punto non rimane che attendere.