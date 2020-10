Nina Moric in pericolo? La croata registra Fabrizio Corona: “Ti fracasso la testa e ti uccido” (VIDEO)

Nina Moric minacciata da Fabrizio Corona

Nella serata di lunedì 12 ottobre 2020 sul account personale Instagram di Nina Moric è stato condiviso un video choc contenente una telefonata che la modella ha avuto con Fabrizio Corona e il figlio Carlos Maria. All’interno sono contenute delle frasi davvero preoccupanti pronunciate dall’ex re dei paparazzi.

“Io penso che sarei arrivato quasi al limite di venire due giorni fa a prenderti la testa e fracassartela contro un angolo, in modo da ucciderti e non vederti mai più, eliminare il male che hai fatto a questo ragazzo”, sono queste le parole uscite dalla bocca dell’uomo e rivolte alla madre del 18enne. In poche parole, la croata ha postato delle forti affermazioni registrando la telefonata in questione con. Oltre alle minacce ricevute dall’ex coniuge, la Moric ha reso nota la chiacchierata col figlio.

La modella preoccupata per il figlio Carlos Maria

Parlando con Fabrizio Corona, Nina Moric nella telefonata ha detto: “Perché gli hai creato tutti questi traumi? Perché mi dici che sono una pu**ana davanti a Carlos?”. Subito dopo la modella croata è riuscita a parlare da solo col figlio Carlos Maria che le ha detto: “Vorrei aprirmi con te, io voglio diventare una persona migliore, venire da te e dimenticare questa persona, dimenticare il male”.

Preoccupata per l’incolumità del consanguineo, la donna ha gli ha chiesto: “Ti sta minacciando Carlos? Tuo padre ti sta minacciando?” A quel punto il diretto interessato che da qualche mese vive insieme al padre, rivolgendosi alla madre ha affermato: “In parte sì, purtroppo. Io voglio stare con te, è questa la verità. Tu sei una persona che mi può aiutare a essere migliore, più buona, perché purtroppo io stando con il male imparo anche il male”. (Continua dopo il video)

Nina Moric fa preoccupare i suoi seguaci

Ovviamente la clip che Nina Moric ha condiviso sul suo Instagram ha spiazzato e soprattutto spaventato tutti i suoi follower. Le parole dell’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona non fanno presagire nulla di buono.

Oltre al video, la modella croata ha scritto la seguente didascalia: “Arriva un momento quando il silenzio comincia a fare talmente tanto rumore che non riesci più a stare zitto. Ho provato con la giustizia, adesso vi regalo a voi quello che passo tutti i giorni e continuo inoltre a passare per quella malata di mente. Ai posteri l’ardua sentenza”.