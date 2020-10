Grande Fratello Vip 5, svelato il compenso di Elisabetta Gregoraci: cifre a 4 zeri ogni settimana

Elisabetta Gregoraci sarebbe la più pagata al Gf Vip 5

E’ trascorso un mese da quando su Canale 5 ha preso il via la quinta stagione del Grande Fratello Vip condotta ancora una volta da Alfonso Signorini. Un’dizione caratterizzata dal cosiddetto AresGate che ormai sembra essere solo un ricordo lontano, ma anche di due squalifiche ai danni di Fausto Leali e Denis Dosio.

In queste quattro settimane il numeroso pubblico del reality show Mediaset sul web si è iniziato a chiedere a quanto ammontano i compensi dei vari inquilini della casa di Cinecittà. Stando a delle indiscrezioni, i più pagati sarebbero la contessa Patrizia De Blanck e la conduttrice calabrese Elisabetta Gregoraci. E noi proprio su quest’ultima vogliamo soffermarci. Ma andiamo a vedere nello specifico a quanto ammonterebbe il suo cachet.

L’indiscrezione del portale 361 Magazine sulla showgirl calabrese

In queste settimana di programmazione del Grande Fratello Vip 5 il pubblico ha avuto modo di conoscere molte cose di Elisabetta Gregoraci. Ad esempio, oltre al presunto flirt con l’ex velino Pierpaolo Pretelli, in questi giorni si è parlato di lei per i vari gioielli che la soubrette calabrese sfoggia ad ogni puntata.

Dei preziosi che, stando agli esperti, il valore ammonta ad oltre 120 mila euro. Di recente, invece il noto sito 361 Magazine, molto vicino al conduttore dello show Alfonso Signorini, ha parlato del presunto cachet dell’ex moglie di Flavio Briatore. Vi anticipiamo che le cifre sarebbero astronomiche.

Il possibile compenso che Elisabetta Gregoraci percepisce a settimana al GF Vip 5

Stando a quanto riportato dal portale 361 Magazine, Elisabetta Gregoraci avrebbe fatto una specie di ‘pacchetto’ con i vertici Mediaset. In poche parole, oltre alla partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, la madre di Nathan Falco dovrà fare delle eventuali ospitate dopo l’esperienza nella casa di Cinecittà.

“Quanto percepisce al GF Vip Elisabetta Gregoraci? Stando ad alcune indiscrezioni, la showgirl calabrese guadagnerebbe dai 10.000 ai 20.000 euro a settimana. Somma valutata in base alla popolarità del personaggio vip. E poi ci sarebbero i soldi delle ospitate: per ciascuna ospitata dopo il programma la cifra sarebbe di circa 8.000 euro. Se dovesse vincere porterebbe a casa un montepremi di 100.000 euro, di cui una parte andrebbe donata in beneficenza”, si legge sul noto sito. Sarà vero oppure una voce di corridoio?