Matilde Brandi si scaglia contro Antonella Elia: “Tanto prima o poi esco e…”

Matilde Brandi delusa da Antonella Elia

Lunedì sera su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5. Ad una certa ora, il padrone di casa Alfonso Signorini ha dato la parola a Franceska Pepe per dire la sua su alcuni inquilini del reality show Mediaset. Oltre a far salire il sangue al cervello ad Andrea Zelletta, l’influencer si è scontrata con Matilde Brandi.

Ma le parole di quest’ultima non sono piaciute per niente all’opinionista Antonella Elia, con la quale ha avuto uno scontro. Infatti, dopo la lunga diretta, nella notte la ballerina ed ex protagonista del Bagaglino si è sfogata con Stefania Orlando e Francesco Oppini. In pratica ha detto loro che non lascerà correre quello che è successo con l’ex fidanzata di Pietro Delle Piane. Ma andiamo con ordine.

La ballerina contro l’opinionista del GF Vip 5

Al termine della lunga diretta del lunedì su Canale 5, il pubblico ha avuto modo di vedere le immagine della casa grazie al canale 55 del digitale terrestre, Mediaset Extra dove il live va in onda dalle 9 del mattino alle 6 del giorno seguente.

E i telespettatori insonni hanno sentito dire questo a Matilde Brandi: “Antonella l’aspetto al varco. Purtroppo lei sta in studio e deve fare… Ha detto la cosa delle mie amiche e degli aperitivi. Menomale fino a ieri che ci stava pure lei. Sono cose mal consigliate, lei avrà il suo autore. Poi quando mi incavolo, mi prende la giugulare e ti alzo. Fino a ieri mi chiami e adesso davanti a tutta Italia mi fai passare per quella che non sono. Fammi stare zitta. Non farmi inca**are. Poi io esco… Non si provi nessuno a dire cavolate per passare da grande”.

Matilde Brandi al vetriolo contro Antonella Elia

Ma non è finita qui. Infatti Matilde Brandi che giorni fa ha sbroccato più volte anche con Tommaso Zorzi, riferendosi all’opinionista del Grande Fratello Vip 5, ha detto anche: “In studio c’è quella. Tanto esco, prima o poi esco. Voi non mi conoscete…”.

Riferendosi ad Antonella Elia, ha continuato così: “Mi ha detto che non devo essere da esempio. Perché io devo rispettarla e lei non rispetta me? Ma come si è permessa? L’ho sempre chiamata. Mi ha attaccata in maniera gratuita, non mi è piaciuto”, ha tuonato la donna che in serata ha avuto un duro scontro anche con Maria Teresa Ruta.