Il Paradiso delle signore trama 15 ottobre: Adelaide accetta una proposta, Marcello troppo audace con Roberta

Giovedì 15 ottobre andrà in onda un nuovo appuntamento con la soap opera di Rai 1 Il Paradiso delle signore. L’appuntamento è, come sempre, alle 15.55 e, nell’episodio in questione, vedremo che Marcello farà un passo falso nei confronti di Roberta.

Adelaide, invece, sarà sempre più preoccupata perché teme di non riuscire a confermare il suo ruolo di presidentessa del circolo. Allo scopo di allentare la tensione, allora, la sua famiglia le consiglierà di valutare l’incarico di testimonial del grande magazzino. La contessa, un po’ scettica, accetterà la proposta.

Adelaide nuova testimonial del Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 15 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che la festa di fidanzamento tra Cosimo e Gabriella sarà un vero disastro. Le due famiglie hanno estrazioni sociali troppo differenti, pertanto, non mancheranno momenti colmi di imbarazzo. I due giovani, però, non si daranno per vinti e continueranno a insistere per riuscire a coronare il loro sogno d’amore. Laura, nel frattempo, rimarrà senza casa, pertanto, chiederà a Roberta e Gabriella se le possono affittare una stanza.

Su di un altro versante, invece, vedremo che Adelaide continuerà ad essere profondamente preoccupata per le elezioni al circolo. La contessa farà la conoscenza della sua rivale. La donna in questione si chiamerà Fiorenza e mostrerà, fin dal primo momento, di essere davvero motivata a strappare l’incarico alla sua rivale. Umberto, Marta e Vittorio, allora, troveranno un modo per cercare di convincere la donna a distrarsi.

Trama 15 ottobre: il passo falso di Marcello

I tre protagonisti, nell’episodio del 15 ottobre, chiederanno alla contessa di accettare il ruolo di nuova testimonial della nuova collezione del Paradiso delle signore. Lei, in un primo momento, si mostrerà parecchio titubante. In seguito, però, si convincerà e deciderà di accettare tale proposta. Adesso che Federico è fuori dai giochi, Marcello e Roberta potranno viversi serenamente la loro conoscenza.

I due, infatti, si concederanno una cena romantica. Ad un certo punto della serata, però, l’impeto passionale di Marcello prenderà il sopravvento. Il giovane, infatti, tenterà un approccio fisico con la fanciulla scatenando il suo dissenso. La ragazza, dopo questo incontro, comincerà a vedere il giovane con occhi completamente differenti. Cosimo e Gabriella, dal canto loro, continueranno a fare di tutto per convincere i loro rispettivi genitori del loro amore. I due riusciranno a far superare ai parenti il grande ostacolo dei pregiudizi?